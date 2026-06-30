NixOS VPS Hosting

Ja. Da NixOS als Code konfiguriert wird, bedeutet eine Migration in der Regel, Ihre aktuelle Konfiguration – Webserver, Datenbanken, Laufzeitumgebungen, Firewall-Regeln – in Ihre configuration.nix-Datei zu übertragen. Einmal erstellt, kann dieselbe Konfiguration auf jeden NixOS-Server angewendet werden, wodurch zukünftige Migrationen mühelos erfolgen.

Bevor Sie Ihr Projekt auf den VPS von Hostinger migrieren, erstellen Sie Backups Ihrer Website-Dateien und Datenbanken. Richten Sie anschließend Ihren neuen VPS mit NixOS ein, definieren Sie Ihre Dienste in der Konfiguration und importieren Sie Ihre Daten. Sobald alles wie gewünscht funktioniert, leiten Sie Ihre Domain zur neuen IP-Adresse weiter – und das war's!