Bis zu 69% Rabatt auf

NixOS VPS Hosting

Erstellen Sie reproduzierbare Server mit deklarativer Konfiguration und sofortigen Rollbacks.

Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
Automatischer Malware-Scanner
5,49/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Nixos Held

Wählen Sie den perfekten NixOS VPS Hosting-Plan.

69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI Web-Terminal
Kostenlose Domain für 1 Jahr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI Web-Terminal
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Die Linux-Distribution, die niemals abstürzt.

NixOS ist eine Linux-Distribution, die auf einem radikal anderen Konzept basiert: Ihr gesamtes System wird in einer einzigen deklarativen Konfigurationsdatei definiert. Pakete, Dienste, Benutzer, Firewall-Regeln und Netzwerk werden als Code beschrieben, sodass jede Installation vollständig reproduzierbar ist. Aktualisierungen erfolgen atomar, und falls etwas schiefgeht, können Sie mit einem einzigen Befehl zum vorherigen funktionierenden Zustand zurückkehren.

Mit unserem NixOS VPS Hosting erhalten Sie die perfekte Kombination aus einem reproduzierbaren, selbstdokumentierenden Betriebssystem und einer absolut zuverlässigen Performance, um jedes Projekt – von einer einzelnen Webanwendung bis hin zu einer Flotte identischer Produktionsserver, die als Code verwaltet werden – durchzuführen.
Loslegen
Nixos 1

Moderne Benutzeroberfläche, absolute Zuverlässigkeit

Kombinieren Sie die intuitive Benutzeroberfläche von NixOS mit unserem schnellen, sicheren und skalierbaren VPS Hosting.

Hohe Leistung

Eine Sekunde Verzögerung beim Laden kann Sie potenzielle Kunden kosten. Hochleistungsfähige EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher sorgen dafür, dass Ihre Website optimale Leistung erbringt.

Nixos 2

Hohe Sicherheit

Schützen Sie Ihre Website und Ihre Kunden vor Hackern mit einem robusten DDoS-Schutz und erkennen Sie schädliche Dateien frühzeitig durch automatische Malware-Scans.

Nixos 3

Hohe Skalierbarkeit

Beginnen Sie klein und skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Wenn Sie mehr CPU, RAM oder Speicherplatz benötigen, können Sie Ihren VPS Hosting-Plan mit wenigen Klicks upgraden.

Nixos 4

Hohe Leistung

Eine Sekunde Verzögerung beim Laden kann Sie potenzielle Kunden kosten. Hochleistungsfähige EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher sorgen dafür, dass Ihre Website optimale Leistung erbringt.

Nixos 2

Hohe Sicherheit

Schützen Sie Ihre Website und Ihre Kunden vor Hackern mit einem robusten DDoS-Schutz und erkennen Sie schädliche Dateien frühzeitig durch automatische Malware-Scans.

Nixos 3

Hohe Skalierbarkeit

Beginnen Sie klein und skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Wenn Sie mehr CPU, RAM oder Speicherplatz benötigen, können Sie Ihren VPS Hosting-Plan mit wenigen Klicks upgraden.

Nixos 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Globale Server stehen Ihnen zur Verfügung

Wir betreiben Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um Inhalte schneller bereitzustellen.

Loslegen
Image

Die erste Wahl für Webprofis

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Verwalten Sie Ihren NixOS VPS mit KI

Der KI-gesteuerte NixOS VPS vereinfacht die Serververwaltung. Sie können Ihre Umgebung jetzt per natürlicher Sprachsteuerung in Ihrer Landessprache bedienen. Der KI-Agent ist permanent verfügbar und kostenlos und unterstützt Sie bei allen VPS-Verwaltungsaufgaben. Ob Sie Ihre configuration.nix bearbeiten, eine fehlerhafte Version wiederherstellen oder Ihre Firewall aktualisieren – der KI-Agent vereinfacht den Prozess und spart Ihnen Zeit, indem er einfache Eingabeaufforderungen in zuverlässige Serveroperationen umwandelt.

Loslegen
Nixos 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Jetzt starten
Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zu NixOS VPS

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu NixOS Virtual Private Server Hosting-Diensten.

NixOS VPS Hosting ist ein Service, mit dem Sie die Linux-Distribution NixOS auf Ihrem eigenen virtuellen Server ausführen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Distributionen wird NixOS deklarativ konfiguriert – Ihr gesamtes System wird in einer Konfigurationsdatei beschrieben, die versioniert, kopiert und auf jedem anderen Server reproduziert werden kann. In Kombination mit dem Nix-Paketmanager und seiner Sammlung von über 100.000 Paketen erhalten Sie eine Serverumgebung, die vorhersehbar, reproduzierbar und im Fehlerfall leicht wiederherzustellen ist.

NixOS bietet gegenüber herkömmlichen Linux-Distributionen mehrere Vorteile. Dank der deklarativen Konfiguration befindet sich Ihre gesamte Serverkonfiguration in einer einzigen Datei. Sie können diese in Git verfolgen, Änderungen vor der Anwendung überprüfen und innerhalb weniger Minuten einen identischen Server neu erstellen. Upgrades in NixOS sind atomar: Das System wechselt entweder vollständig zur neuen Konfiguration oder bleibt bei der alten. So vermeiden Sie einen unvollständigen oder fehlerhaften Zustand. Jede Änderung erzeugt eine neue „Generation“, und Sie können jederzeit, sogar vom Bootmenü aus, zu jeder vorherigen Generation zurückkehren. Der Nix-Paketmanager eliminiert zudem Abhängigkeitskonflikte. Jedes Paket wird isoliert installiert, sodass Sie mehrere Versionen derselben Software parallel ausführen können – ideal für Entwicklungs-, Test- und Multi-Projekt-Server.

To install NixOS on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:

  1. Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
  2. Select the server you wish to use for the installation.
  3. Under the OS & Panel section, click Operating System.
  4. Select Plain OS, and choose the NixOS template from the dropdown menu.
  5. Click Change OS to install this template to your VPS.

Once installation is complete, connect to your server via SSH and start defining your system in /etc/nixos/configuration.nix. Apply any changes by running nixos-rebuild switch.

Das Aktualisieren von NixOS ist so einfach wie das Bearbeiten Ihrer Konfigurationsdatei und das Ausführen des Befehls `nixos-rebuild`. Das System erstellt die neue Konfiguration im Hintergrund und wechselt atomar zu dieser – Ihr Server verwendet weiterhin die alte Konfiguration, bis die neue bereit ist.

Jeder Neuaufbau erzeugt eine neue Systemgeneration. Sollte ein Update Probleme verursachen, führen Sie `nixos-rebuild switch --rollback` aus, um sofort zur vorherigen Generation zurückzukehren, oder wählen Sie eine ältere Generation direkt im Bootmenü aus. Dies macht NixOS zu einer der sichersten Distributionen für den Produktiveinsatz, da ein fehlerhaftes Update Ihren Server niemals in einen nicht wiederherstellbaren Zustand versetzt.

Ja. Da NixOS als Code konfiguriert wird, bedeutet eine Migration in der Regel, Ihre aktuelle Konfiguration – Webserver, Datenbanken, Laufzeitumgebungen, Firewall-Regeln – in Ihre configuration.nix-Datei zu übertragen. Einmal erstellt, kann dieselbe Konfiguration auf jeden NixOS-Server angewendet werden, wodurch zukünftige Migrationen mühelos erfolgen.

Bevor Sie Ihr Projekt auf den VPS von Hostinger migrieren, erstellen Sie Backups Ihrer Website-Dateien und Datenbanken. Richten Sie anschließend Ihren neuen VPS mit NixOS ein, definieren Sie Ihre Dienste in der Konfiguration und importieren Sie Ihre Daten. Sobald alles wie gewünscht funktioniert, leiten Sie Ihre Domain zur neuen IP-Adresse weiter – und das war's!

We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.

But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.

NixOS also has extensive official documentation (the NixOS manual and Wiki), an active Discourse community forum, and a Matrix chat where you can get help from experienced users and contributors.

A couple of notes: I assumed NixOS lands under Plain OS rather than Applications in the hPanel template dropdown – adjust step 4 if it ships as a panel/app template instead. Also, if you want to reference the current release anywhere, the latest stable is NixOS 25.11 "Xantusia" (released end of November 2025, supported until June 30, 2026), though I'd avoid hardcoding version numbers on an evergreen landing page.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.