NixOS VPS Hosting
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Die Linux-Distribution, die niemals abstürzt.
Moderne Benutzeroberfläche, absolute Zuverlässigkeit
Hohe Leistung
Eine Sekunde Verzögerung beim Laden kann Sie potenzielle Kunden kosten. Hochleistungsfähige EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher sorgen dafür, dass Ihre Website optimale Leistung erbringt.
Hohe Sicherheit
Schützen Sie Ihre Website und Ihre Kunden vor Hackern mit einem robusten DDoS-Schutz und erkennen Sie schädliche Dateien frühzeitig durch automatische Malware-Scans.
Hohe Skalierbarkeit
Beginnen Sie klein und skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Wenn Sie mehr CPU, RAM oder Speicherplatz benötigen, können Sie Ihren VPS Hosting-Plan mit wenigen Klicks upgraden.
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Die erste Wahl für Webprofis
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Häufig gestellte Fragen zu NixOS VPS
Was ist NixOS VPS Hosting?
NixOS VPS Hosting ist ein Service, mit dem Sie die Linux-Distribution NixOS auf Ihrem eigenen virtuellen Server ausführen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Distributionen wird NixOS deklarativ konfiguriert – Ihr gesamtes System wird in einer Konfigurationsdatei beschrieben, die versioniert, kopiert und auf jedem anderen Server reproduziert werden kann. In Kombination mit dem Nix-Paketmanager und seiner Sammlung von über 100.000 Paketen erhalten Sie eine Serverumgebung, die vorhersehbar, reproduzierbar und im Fehlerfall leicht wiederherzustellen ist.
Welche Vorteile bietet die Verwendung von NixOS?
Wie installiere ich NixOS auf meinem VPS?
To install NixOS on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:
- Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
- Select the server you wish to use for the installation.
- Under the OS & Panel section, click Operating System.
- Select Plain OS, and choose the NixOS template from the dropdown menu.
- Click Change OS to install this template to your VPS.
Once installation is complete, connect to your server via SSH and start defining your system in /etc/nixos/configuration.nix. Apply any changes by running nixos-rebuild switch.
Wie funktionieren Updates und Rollbacks unter NixOS?
Das Aktualisieren von NixOS ist so einfach wie das Bearbeiten Ihrer Konfigurationsdatei und das Ausführen des Befehls `nixos-rebuild`. Das System erstellt die neue Konfiguration im Hintergrund und wechselt atomar zu dieser – Ihr Server verwendet weiterhin die alte Konfiguration, bis die neue bereit ist.
Jeder Neuaufbau erzeugt eine neue Systemgeneration. Sollte ein Update Probleme verursachen, führen Sie `nixos-rebuild switch --rollback` aus, um sofort zur vorherigen Generation zurückzukehren, oder wählen Sie eine ältere Generation direkt im Bootmenü aus. Dies macht NixOS zu einer der sichersten Distributionen für den Produktiveinsatz, da ein fehlerhaftes Update Ihren Server niemals in einen nicht wiederherstellbaren Zustand versetzt.
Kann ich meine bestehenden Projekte auf den NixOS VPS von Hostinger migrieren?
Ja. Da NixOS als Code konfiguriert wird, bedeutet eine Migration in der Regel, Ihre aktuelle Konfiguration – Webserver, Datenbanken, Laufzeitumgebungen, Firewall-Regeln – in Ihre configuration.nix-Datei zu übertragen. Einmal erstellt, kann dieselbe Konfiguration auf jeden NixOS-Server angewendet werden, wodurch zukünftige Migrationen mühelos erfolgen.
Bevor Sie Ihr Projekt auf den VPS von Hostinger migrieren, erstellen Sie Backups Ihrer Website-Dateien und Datenbanken. Richten Sie anschließend Ihren neuen VPS mit NixOS ein, definieren Sie Ihre Dienste in der Konfiguration und importieren Sie Ihre Daten. Sobald alles wie gewünscht funktioniert, leiten Sie Ihre Domain zur neuen IP-Adresse weiter – und das war's!
Welche Supportoptionen stehen für NixOS VPS Hosting zur Verfügung?
We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.
But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.
NixOS also has extensive official documentation (the NixOS manual and Wiki), an active Discourse community forum, and a Matrix chat where you can get help from experienced users and contributors.
A couple of notes: I assumed NixOS lands under Plain OS rather than Applications in the hPanel template dropdown – adjust step 4 if it ships as a panel/app template instead. Also, if you want to reference the current release anywhere, the latest stable is NixOS 25.11 "Xantusia" (released end of November 2025, supported until June 30, 2026), though I'd avoid hardcoding version numbers on an evergreen landing page.