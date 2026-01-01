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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Hostinger-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Rechner- und Konverter-App-Vorlagen sind vorgefertigte Web-App-Layouts, die für die Erstellung von Tools entwickelt wurden, um Berechnungen, Umrechnungen und Schätzungen basierend auf Benutzereingaben durchzuführen – von Hypothekenrechnern und BMI-Tools bis hin zu Einheiten- und Temperaturkonvertern. Sie bieten eine Ausgangsgrundlage zur Erstellung Ihrer eigenen Rechner- und Umrechnungs-Tools, die durch die im Builder integrierte KI angepasst und betrieben werden können – ganz ohne Drittanbieter-Konten oder technische Einrichtung.

App-Vorlagen für Rechner und Konverter können verwendet werden, um Hypothekenrechner, BMI-Tracker, Kalorienzähler, Gewinnmargenrechner, Preisrechner, Einheitenumrechner, Temperaturumrechner und vieles mehr zu entwickeln. Sie eignen sich sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch zur Integration nützlicher Tools in Ihre Website oder für die Entwicklung von Tools für Ihre Kunden.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit Hostinger KI Builder können Sie Vorlagen individuell anpassen, indem Sie einfach die gewünschten Änderungen beschreiben. KI generiert und aktualisiert Ihre Web-App anhand Ihrer Eingaben.

Sie können innerhalb Minuten eine funktionierende Web-App erstellen und sie je nach gewünschtem Anpassungsgrad innerhalb Stunden weiter verfeinern. Die Vorlage liefert die Ausgangsstruktur, während KI bei der Generierung von Funktionen und der Anpassung der Benutzeroberfläche unterstützt.

Ja. Rechner- und Konverter-Tools gehören zu den effektivsten Methoden, um das Engagement auf einer bestehenden Website zu steigern – sie geben Besuchern einen Grund, länger zu verweilen und wieder zurückzukehren. Mit Hostinger KI Builder können Sie Ihr eigenes Rechner-Tool erstellen und einbetten, ohne für Drittanbieter-Lösungen zu bezahlen.

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