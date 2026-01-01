CRM app templates

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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Real estate CRM

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Hostinger-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

CRM-App-Vorlagen sind vorgefertigte Web-App-Layouts, die für die Entwicklung von Tools konzipiert sind, die beim Verwalten von Kundenbeziehungen, Nachverfolgen von Leads und Organisieren von Vertriebsaktivitäten unterstützen – von Kontaktmanagern und Deal-Trackern bis hin zu Kundenportalen und Vertriebs-Dashboards. Sie bieten eine Ausgangsstruktur, die vollständig an Ihre geschäftlichen Anforderungen angepasst werden kann, damit Sie Ihre eigene CRM-Lösung ohne Programmierung oder technische Einrichtung erstellen können.

CRM-Vorlagen können verwendet werden, um Kontaktmanager, Lead-Tracker, Vertriebspipelines, Kundenportale, Deal-Dashboards, Folge-Erinnerungstools und vieles mehr zu entwickeln. Sie eignen sich sowohl zur Verwaltung Ihrer eigenen Kundenbeziehungen als auch für die Entwicklung und Bereitstellung von CRM-Lösungen für Ihre Kunden.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit Hostinger KI Builder können Sie Vorlagen individuell anpassen, einfach indem Sie die gewünschten Änderungen beschreiben. KI generiert und aktualisiert Ihre Web-App anhand Ihrer Eingaben.

Sie können innerhalb Minuten eine funktionierende Web-App erstellen und sie je nach gewünschtem Anpassungsgrad innerhalb Stunden weiter verfeinern. Die Vorlage liefert die Ausgangsstruktur, während KI bei der Generierung von Funktionen und der Anpassung der Benutzeroberfläche unterstützt.

Ja. CRM-Tools sind bei kleinen Unternehmen und Freiberuflern sehr gefragt, die nach einer einfachen Möglichkeit suchen, ihre Kunden zu verwalten. Erstellen Sie Ihr eigenes CRM und sparen Sie sich teure Plattformen – oder gehen Sie noch weiter und bieten Sie Ihr individuelles CRM als kostenpflichtigen Dienst für Kunden an, um eine zusätzliche Einnahmequelle für Ihr Unternehmen zu schaffen.

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