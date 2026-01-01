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AI and creative app templates

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Social media post generator

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Hostinger-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

KI- und kreative App-Vorlagen sind vorgefertigte Web-App-Layouts, die für die Erstellung von Tools entwickelt wurden, um Sie bei kreativen Aufgaben zu unterstützen – ob Texte, Bild-Generierung, Design oder Content-Erstellung. Sie bieten eine Ausgangsgrundlage zur Erstellung Ihrer eigenen KI-Assistenten, kreativen Tools und Generatoren, die Sie über den integrierten KI-Builder anpassen und ausführen können – ganz ohne Drittanbieter-Konten oder technische Einrichtung.

KI- und Kreativ-App-Vorlagen können verwendet werden, um KI-Schreibassistenten, Bildgeneratoren, Design-Tools, Inhaltsersteller und vieles mehr zu entwickeln. Sie eignen sich sowohl für persönliche Projekte als auch für die Entwicklung und Bereitstellung kreativer Tools für Kunden oder Ihre Zielgruppe.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit Hostinger KI Builder können Sie Vorlagen individuell anpassen, einfach indem Sie die gewünschten Änderungen beschreiben. KI generiert und aktualisiert Ihre Web-App anhand Ihrer Eingaben.

Sie können innerhalb Minuten eine funktionierende Web-App erstellen und sie je nach gewünschtem Anpassungsgrad innerhalb Stunden weiter verfeinern. Die Vorlage liefert die Ausgangsstruktur, während KI bei der Generierung von Funktionen und der Anpassung der Benutzeroberfläche unterstützt.

Ja. Viele Ersteller verwenden KI Builder-Vorlagen, um KI-gestützte Tools zu erstellen, die sie Kunden anbieten oder für ihre Zielgruppe veröffentlichen. Sobald Ihre App live ist, können Sie Gebühren für den Tool-Zugriff erheben, die App als Service anbieten, oder sie in ein bestehendes Unternehmen einbetten.

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