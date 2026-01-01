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Hostinger Agent verwaltet täglich 45k+ Chats – Services verwalten, Blog-Beiträge schreiben und Websites migrieren – alles über eine einfache Unterhaltung.
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Hostinger Agent ist bei allen Hostinger Produkten dabei, auch auf Ihrem Handy – sagen Sie ihm einfach, was Sie brauchen.

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Warum Hostinger Agent ein Game Changer ist

Mehr als 500 Aktionen – und es werden mehr

Hostinger Agent führt mehr als 500 Aktionen auf Admin-Ebene durch, einschließlich Website Migrationen, Backups und Serverzustandsprüfungen.
Hostinger Agent wickelt 85% der Support Interaktionen im gesamten Hostinger ab, mit einem durchschnittlichen Kundenzufriedenheitswert von 77%.
Hostinger Agent beantwortet Fragen im Durchschnitt in nur 9 Sekunden und erledigt die Aufgabe von rund 800 Spezialisten.
Hostinger Agent spart uns in diesem Jahr mehr als 14 Mio. €, um weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu einem der niedrigsten Preise auf dem Markt anbieten zu können.

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Schließen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an

Hostinger Agent verstand mein Anliegen schnell und lieferte eine klare, schrittweise Anleitung, die mein Problem ohne Verwirrung löste.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, ihr KI Support, ist hervorragend, ich bevorzuge es, mit einer Person zu sprechen, weil ich mich nicht gehetzt fühle.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Ihr KI-Assistent Hostinger Agent ist SEHR hilfreich. Anstatt mich an endlose Hilfsdokus zu verweisen, erledigt er tatsächlich Dinge in meinem Konto. Es ist, als hätte er einen Junior-Systemadministrator auf Abruf.

Philip

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Hostinger Agent FAQs

Finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem KI Customer Support Agent Hostinger Agent.
Hostinger Agent ist der KI Support Agent von Hostinger, der entwickelt wurde, um Ihre Websites und Dienste über einen einfachen Chat zu verwalten. Er führt über 500 Aktionen auf Admin-Ebene durch, von der Migration von Websites und der Erstellung von Backups bis hin zur Verwaltung von DNS Datensätzen und der Überprüfung des Serverzustands.

Kodee arbeitet im gesamten Hostinger-Ökosystem – Webhosting, WordPress, VPS, Website-Baukasten, Hostinger KI Builder, Hostinger Mail, Domains und Zahlungen.

Beides – aber was Hostinger Agent auszeichnet, ist, dass es Maßnahmen ergreift.Anstatt Sie auf einen Hilfe-Dokument hinzuweisen, verbindet Hostinger Agent Domains, aktualisiert DNS Einstellungen, installiert Plugins und mehr direkt in Ihrem Konto.

Ja. Hostinger Agent ist überall verfügbar, wo Sie auf Hostinger zugreifen – auch auf Mobilgeräten und sogar WhatsApp – sodass sofortige Hilfe immer eine Nachricht entfernt ist, egal von wo aus Sie arbeiten.

Hostinger Agent verwaltet 85% der Support Interaktionen unabhängig voneinander.Für alles, was außerhalb seines Anwendungsbereichs liegt, verbindet er Sie mit einem menschlichen Spezialisten, sodass Sie nie ohne eine Auflösung dastehen.

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