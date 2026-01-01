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Hostinger Agent verstand mein Anliegen schnell und lieferte eine klare, schrittweise Anleitung, die mein Problem ohne Verwirrung löste.
Hostinger Agent, ihr KI Support, ist hervorragend, ich bevorzuge es, mit einer Person zu sprechen, weil ich mich nicht gehetzt fühle.
Ihr KI-Assistent Hostinger Agent ist SEHR hilfreich. Anstatt mich an endlose Hilfsdokus zu verweisen, erledigt er tatsächlich Dinge in meinem Konto. Es ist, als hätte er einen Junior-Systemadministrator auf Abruf.
Hostinger Agent FAQs
Was ist Hostinger Agent?
Welche Hostinger Produkte Support Hostinger Agent?
Kodee arbeitet im gesamten Hostinger-Ökosystem – Webhosting, WordPress, VPS, Website-Baukasten, Hostinger KI Builder, Hostinger Mail, Domains und Zahlungen.
Kann Hostinger Agent tatsächlich Änderungen an meinem Konto vornehmen oder beantwortet er nur Fragen?
Beides – aber was Hostinger Agent auszeichnet, ist, dass es Maßnahmen ergreift.Anstatt Sie auf einen Hilfe-Dokument hinzuweisen, verbindet Hostinger Agent Domains, aktualisiert DNS Einstellungen, installiert Plugins und mehr direkt in Ihrem Konto.
Ist Hostinger Agent mobil verfügbar?
Ja. Hostinger Agent ist überall verfügbar, wo Sie auf Hostinger zugreifen – auch auf Mobilgeräten und sogar WhatsApp – sodass sofortige Hilfe immer eine Nachricht entfernt ist, egal von wo aus Sie arbeiten.
Was passiert, wenn Hostinger Agent mein Problem nicht lösen kann?
Hostinger Agent verwaltet 85% der Support Interaktionen unabhängig voneinander.Für alles, was außerhalb seines Anwendungsbereichs liegt, verbindet er Sie mit einem menschlichen Spezialisten, sodass Sie nie ohne eine Auflösung dastehen.