Schnell und anpassungsfähig

Alle cPanel-Hostingpakete sind mit dem LiteSpeed Web Cache Manager ausgestattet. Er verkürzt die Seitenladezeiten erheblich und sorgt für eine automatische Verwaltung Ihres Caches. Sie sind in der Lage, Ihre Website in Bezug auf Traffic und Geschwindigkeit zu optimieren und so Ihre Online-Präsenz zu stärken.