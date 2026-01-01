ExcaliDash ist eine selbst gehostete Verwaltungsschicht fÃ¼r Excalidraw, die eine Sammlung verstreuter Zeichnungen in einen organisierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich verwandelt.

Anstatt einzelne .excalidraw-Dateien zu jonglieren, erhalten Sie ein zentrales Dashboard, in dem Skizzen in Sammlungen organisiert sind, jede Ã„nderung in der Versionshistorie erfasst wird und Diagramme Ã¼ber bereichsbezogene Links geteilt werden kÃ¶nnen. Es bÃ¼ndelt den vollstÃ¤ndigen Excalidraw-Editor mit einem leichtgewichtigen Backend, sodass Zeichnen, Speichern und Organisieren alles in einer privaten Instanz stattfindet.

Wenn Sie ExcaliDash auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, bleiben jedes Diagramm, jede Architekturskizze und jedes Brainstorming-Board vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es gibt keine nutzerbasierten GebÃ¼hren und keinen Drittzugriff auf Ihre Daten, wÃ¤hrend optionale Mehrbenutzerkonten und OIDC Single Sign-On Teams die sichere Zusammenarbeit unter Ihrer eigenen Kontrolle ermÃ¶glichen.