Bis zu 69 % Rabatt auf ExcaliDash

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Selbst gehostetes Dashboard zum Organisieren, Verwalten und Zusammenarbeiten an Ihren Excalidraw-Zeichnungen mit Versionsverlauf und sicherer Linkfreigabe.

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Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
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69 % Rabatt
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
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100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ExcaliDash erstellen kÃ¶nnen

ExcaliDash ist eine selbst gehostete Verwaltungsschicht fÃ¼r Excalidraw, die eine Sammlung verstreuter Zeichnungen in einen organisierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich verwandelt.

Anstatt einzelne .excalidraw-Dateien zu jonglieren, erhalten Sie ein zentrales Dashboard, in dem Skizzen in Sammlungen organisiert sind, jede Ã„nderung in der Versionshistorie erfasst wird und Diagramme Ã¼ber bereichsbezogene Links geteilt werden kÃ¶nnen. Es bÃ¼ndelt den vollstÃ¤ndigen Excalidraw-Editor mit einem leichtgewichtigen Backend, sodass Zeichnen, Speichern und Organisieren alles in einer privaten Instanz stattfindet.

Wenn Sie ExcaliDash auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, bleiben jedes Diagramm, jede Architekturskizze und jedes Brainstorming-Board vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es gibt keine nutzerbasierten GebÃ¼hren und keinen Drittzugriff auf Ihre Daten, wÃ¤hrend optionale Mehrbenutzerkonten und OIDC Single Sign-On Teams die sichere Zusammenarbeit unter Ihrer eigenen Kontrolle ermÃ¶glichen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von ExcaliDash

Zentralisiertes Zeichnungs-Dashboard

Organisieren Sie alle Ihre Excalidraw-Skizzen in Sammlungen mit Miniaturansichten und Suchfunktion, damit Diagramme leicht zu finden sind, anstatt Ã¼ber lose Dateien verstreut zu sein.

Versionsverlauf

Jede Bearbeitung wird automatisch als Schnappschuss gespeichert, wodurch Sie frÃ¼here ZustÃ¤nde Ã¼berprÃ¼fen und frÃ¼here Versionen jeder Zeichnung wiederherstellen kÃ¶nnen, wenn Fehler passieren.

EingeschrÃ¤nkte Link-Freigabe

Teilen Sie einzelne Zeichnungen Ã¼ber zugriffsgeschÃ¼tzte Links und gewÃ¤hren Sie Mitarbeitern oder Stakeholdern Lese- oder Bearbeitungszugriff, ohne Ihren gesamten Arbeitsbereich offenzulegen.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Personen kÃ¶nnen Ã¼ber WebSockets gemeinsam auf derselben Leinwand arbeiten, was Live-Brainstorming- und Design-Sessions fÃ¼r verteilte Teams reibungslos gestaltet.

Flexible Authentifizierung

LÃ¤uft im Einzelbenutzermodus oder ermÃ¶glicht Mehrbenutzerkonten mit OIDC Single Sign-On, geeignet sowohl fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch als auch fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Teams.

Warum Sie ExcaliDash auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Minimalistischer, selbstgehosteter Gewohnheitstracker mit Fokus auf tÃ¤gliche Check-ins und Erfolgsserien

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