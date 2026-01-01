ExcaliDash mit 1 Klick installieren.
Selbst gehostetes Dashboard zum Organisieren, Verwalten und Zusammenarbeiten an Ihren Excalidraw-Zeichnungen mit Versionsverlauf und sicherer Linkfreigabe.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r ExcaliDash
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ExcaliDash erstellen kÃ¶nnen
ExcaliDash ist eine selbst gehostete Verwaltungsschicht fÃ¼r Excalidraw, die eine Sammlung verstreuter Zeichnungen in einen organisierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich verwandelt.
Anstatt einzelne .excalidraw-Dateien zu jonglieren, erhalten Sie ein zentrales Dashboard, in dem Skizzen in Sammlungen organisiert sind, jede Ã„nderung in der Versionshistorie erfasst wird und Diagramme Ã¼ber bereichsbezogene Links geteilt werden kÃ¶nnen. Es bÃ¼ndelt den vollstÃ¤ndigen Excalidraw-Editor mit einem leichtgewichtigen Backend, sodass Zeichnen, Speichern und Organisieren alles in einer privaten Instanz stattfindet.
Wenn Sie ExcaliDash auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, bleiben jedes Diagramm, jede Architekturskizze und jedes Brainstorming-Board vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es gibt keine nutzerbasierten GebÃ¼hren und keinen Drittzugriff auf Ihre Daten, wÃ¤hrend optionale Mehrbenutzerkonten und OIDC Single Sign-On Teams die sichere Zusammenarbeit unter Ihrer eigenen Kontrolle ermÃ¶glichen.
Wichtige Funktionen von ExcaliDash
Zentralisiertes Zeichnungs-Dashboard
Organisieren Sie alle Ihre Excalidraw-Skizzen in Sammlungen mit Miniaturansichten und Suchfunktion, damit Diagramme leicht zu finden sind, anstatt Ã¼ber lose Dateien verstreut zu sein.
Versionsverlauf
Jede Bearbeitung wird automatisch als Schnappschuss gespeichert, wodurch Sie frÃ¼here ZustÃ¤nde Ã¼berprÃ¼fen und frÃ¼here Versionen jeder Zeichnung wiederherstellen kÃ¶nnen, wenn Fehler passieren.
EingeschrÃ¤nkte Link-Freigabe
Teilen Sie einzelne Zeichnungen Ã¼ber zugriffsgeschÃ¼tzte Links und gewÃ¤hren Sie Mitarbeitern oder Stakeholdern Lese- oder Bearbeitungszugriff, ohne Ihren gesamten Arbeitsbereich offenzulegen.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Personen kÃ¶nnen Ã¼ber WebSockets gemeinsam auf derselben Leinwand arbeiten, was Live-Brainstorming- und Design-Sessions fÃ¼r verteilte Teams reibungslos gestaltet.
Flexible Authentifizierung
LÃ¤uft im Einzelbenutzermodus oder ermÃ¶glicht Mehrbenutzerkonten mit OIDC Single Sign-On, geeignet sowohl fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch als auch fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Teams.
Warum Sie ExcaliDash auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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