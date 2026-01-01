Bitwarden ist der offizielle Passwort-Manager-Server, der von Bitwarden Inc. entwickelt und gewartet wird. Diese Vorlage stellt Bitwarden Lite, die Einzelcontainer-Distribution des Anbieters, zusammen mit einer dedizierten MariaDB-Datenbank bereit. Im Gegensatz zu Community-Reimplementierungen der Bitwarden API läuft hier derselbe Server-Code, den Bitwarden an seine eigenen Kunden ausliefert, sodass Tresorverhalten, Kryptografie und Update-Frequenz direkt vom Anbieter stammen.

Das Selbsthosten auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Tresorelement, jeden Anhang und jede Datei innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, während Ihre Geräte weiterhin die offiziellen Bitwarden Browser-Erweiterungen, Desktop-Anwendungen, mobilen Apps und die CLI verwenden. Traefik agiert als Frontend für den Container mit automatischen Let's Encrypt-Zertifikaten und erfüllt damit die HTTPS-Anforderung, die Bitwarden-Clients durchsetzen. Bitwarden empfiehlt die Lite-Version für den persönlichen Gebrauch und Heimlabore.