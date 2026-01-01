whatsapp automation hosting

Hébergement pour l'automatisation WhatsApp

Déployez des applications WhatsApp et des bots avec Hostinger

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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Tarification mensuelle simple, sans frais cachés

Déployez les applications et automatisations que vous créez pour WhatsApp sur une infrastructure fiable, avec la confiance de lancer vos projets grâce à une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours incluse dans tous les packs.
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Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
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Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour les flux de travail d'automatisation WhatsApp

Déployez votre application ou bot WhatsApp sur un hébergement Node.js sans vous battre avec la configuration serveur. Poussez votre code et passez simplement du développement à la production, pour que les webhooks, la gestion des messages et les intégrations API soient prêts à fonctionner. Votre projet repose sur une infrastructure gérée pensée pour la fiabilité, avec la capacité de gérer la montée en charge à mesure que l’usage augmente. Vous passez ainsi moins de temps sur le déploiement et plus de temps sur la logique de vos flux de travail WhatsApp.
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Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
L’hébergement pour l’automatisation WhatsApp est un hébergement Node.js pour l’application qui exécute vos flux de travail WhatsApp, vos bots ou la gestion de vos webhooks en production. C’est important car votre automatisation nécessite un processus stable, un point d’accès public et une disponibilité prévisible pour continuer à traiter les messages et les événements.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, le pare-feu et les mises à jour. Avec notre hébergement Node.js, cette infrastructure est gérée pour vous, et vous pouvez ainsi vous concentrer sur le déploiement de votre application d’automatisation WhatsApp plutôt que sur l’administration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, accordez l'accès au dépôt privé et déployez depuis la branche de votre choix. Les mises à jour fonctionnent de la même manière qu'avec les dépôts publics.
Oui, les packs incluent des limites de ressources fixes pour le CPU, la mémoire et le stockage. Si votre application dépasse ces limites, vous devrez passer à un pack supérieur. Nous ne facturons pas de frais cachés en cas de pics de trafic normaux, mais une utilisation durablement plus élevée peut nécessiter un pack supérieur.
Poussez votre application dans un dépôt GitHub, connectez-la à Hostinger et déployez la branche de votre choix. Si elle est déjà hébergée ailleurs, transférez vos variables d’environnement et vos URLs de webhook, puis redirigez WhatsApp vers le nouveau point de terminaison.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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