Hébergement Remix conçu pour la vitesse

Déployez votre application Remix sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Transférez votre code : vos routes, loaders et actions s’exécutent dans un environnement serveur prêt à l’emploi, conçu pour les applications web complètes. Votre projet reste sur une infrastructure gérée, garantissant la disponibilité et l’évolutivité nécessaires à la croissance de votre trafic de production. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance du serveur et plus de temps au développement de nouvelles fonctionnalités pour vos utilisateurs.