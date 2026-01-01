Créez un lien en bio avec votre domaine personnalisé

Apparence pro partout où vous partagez votre lien — aucune URL générique, uniquement votre marque
Choisissez un domaine et obtenez votre page lien en bio personnalisée dès CHF 1.39/mois
Créez un lien en bio avec votre domaine personnalisé

Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.

Votre lien, votre marque

Votre lien en bio utilise votre propre domaine, pour que votre marque reste visible et facilement reconnaissable partout.

Tout est prêt pour vous

Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, pour que vous puissiez partager sans souci de configuration.

Conçu pour évoluer avec vous

Commencez avec un lien en bio, puis transformez votre domaine en site, boutique ou e-mail au fil de votre croissance.

Configurez votre lien en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Choisissez un domaine pour votre lien en bio. Partagez-le facilement sur tous vos profils sociaux.

2. Liez votre lien en bio à votre domaine

Ajoutez le lien en bio lors de l’achat. Plusieurs domaines sont réduits lorsqu’ils sont liés, et nous configurons tout automatiquement pour vous.

3. Ajoutez vos liens et partagez

Ajoutez vos profils sociaux, produits ou pages au même endroit. Mettez à jour vos liens à tout moment et partagez votre lien en bio.

Pourquoi acheter un domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les domaines
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Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger offre automatiquement une protection gratuite pour protéger vos informations personnelles.
Confidentialité

Support 24h/24 et 7j/7

Nos agents sont toujours disponibles via chat ou e-mail, répondant en moins de 3 minutes en moyenne. La communication ne posera aucun problème, nos agents parlant couramment plus de 8 langues.
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Configuration rapide, gestion facile

Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site web ou votre e-mail.

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Choisissez parmi les domaines les plus populaires

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

CHF 15.79CHF 9.29 /1ère année

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

CHF 20.99CHF 1.69 /1ère année

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

CHF 28.19CHF 0.79 /1ère année

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

CHF 54.79CHF 25.79 /1ère année

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

CHF 12.89CHF 1.69 /1ère année

.info

Show your clients you do business in the .info.

CHF 23.39CHF 2.49 /1ère année

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

CHF 23.39CHF 2.49 /1ère année

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

CHF 28.99CHF 0.79 /1ère année

Obtenez un lien en bio avec votre domaine personnalisé

FAQs sur le lien en bio avec domaine personnalisé

Qu’est-ce qu’un lien en bio avec un domaine personnalisé ?

Il s’agit d’une page unique qui centralise tous vos liens essentiels, accessible via votre propre domaine. Servez-vous-en comme URL unique dans vos profils sociaux et mettez-la à jour à tout moment pour partager vos nouveautés, sans jamais modifier le lien.

Pourquoi utiliser un domaine personnalisé pour votre lien en bio ?

Avec votre propre domaine, votre audience clique toujours sur un lien qui vous appartient. Votre URL reste stable, même si vous changez d’outil ou de plateforme, sans devoir modifier votre lien en bio partout.

Combien de temps faut-il pour configurer ?

La configuration dure seulement quelques minutes. Choisissez votre domaine, activez l’outil lien en bio et commencez à ajouter vos liens immédiatement, sans aucune configuration manuelle.

Est-ce meilleur qu’un outil gratuit de lien en bio ?

La différence principale tient à la propriété et à la flexibilité. Les outils gratuits hébergent votre page sur leur domaine et limitent la personnalisation. Avec votre propre domaine, vous conservez la même URL et pouvez la faire évoluer selon vos besoins.

Puis-je personnaliser l'apparence de ma page lien en bio ?

Oui. Vous pouvez ajuster la structure et le design de votre page, mettre en avant certains liens et organiser votre contenu pour que vos visiteurs voient d’abord ce qui compte le plus.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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