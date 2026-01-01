Créez un lien en bio avec votre domaine personnalisé
Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à l'emploi.
Votre lien, votre marque
Votre lien en bio utilise votre propre domaine, pour que votre marque reste visible et facilement reconnaissable partout.
Tout est prêt pour vous
Nous connectons automatiquement votre domaine et votre lien en bio, pour que vous puissiez partager sans souci de configuration.
Conçu pour évoluer avec vous
Commencez avec un lien en bio, puis transformez votre domaine en site, boutique ou e-mail au fil de votre croissance.
Configurez votre lien en bio en quelques minutes
1. Choisissez votre domaine
2. Liez votre lien en bio à votre domaine
3. Ajoutez vos liens et partagez
Pourquoi acheter un domaine chez Hostinger ?
Registraire fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24h/24 et 7j/7
Configuration rapide, gestion facile
Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site web ou votre e-mail.
Registraire fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24h/24 et 7j/7
Configuration rapide, gestion facile
Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site web ou votre e-mail.
Choisissez parmi les domaines les plus populaires
FAQs sur le lien en bio avec domaine personnalisé
Qu’est-ce qu’un lien en bio avec un domaine personnalisé ?
Il s’agit d’une page unique qui centralise tous vos liens essentiels, accessible via votre propre domaine. Servez-vous-en comme URL unique dans vos profils sociaux et mettez-la à jour à tout moment pour partager vos nouveautés, sans jamais modifier le lien.
Pourquoi utiliser un domaine personnalisé pour votre lien en bio ?
Avec votre propre domaine, votre audience clique toujours sur un lien qui vous appartient. Votre URL reste stable, même si vous changez d’outil ou de plateforme, sans devoir modifier votre lien en bio partout.
Combien de temps faut-il pour configurer ?
La configuration dure seulement quelques minutes. Choisissez votre domaine, activez l’outil lien en bio et commencez à ajouter vos liens immédiatement, sans aucune configuration manuelle.
Est-ce meilleur qu’un outil gratuit de lien en bio ?
La différence principale tient à la propriété et à la flexibilité. Les outils gratuits hébergent votre page sur leur domaine et limitent la personnalisation. Avec votre propre domaine, vous conservez la même URL et pouvez la faire évoluer selon vos besoins.
Puis-je personnaliser l'apparence de ma page lien en bio ?
Oui. Vous pouvez ajuster la structure et le design de votre page, mettre en avant certains liens et organiser votre contenu pour que vos visiteurs voient d’abord ce qui compte le plus.