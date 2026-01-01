Créez un e-mail avec un domaine personnalisé

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Obtenez un domaine + e-mail pour 12 mois et renforcez la crédibilité de votre marque
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Votre marque, dans chaque message

Un e-mail avec votre propre domaine donne instantanément à votre entreprise une image professionnelle dès le premier contact.

Un e-mail qui inspire confiance

Un e-mail avec domaine personnalisé rend vos messages crédibles et fiables, et augmente vos chances qu’ils soient ouverts et répondus.

Lancez-vous pour moins cher

Optez pour une durée plus longue et profitez du prix mensuel le plus bas. Avec un pack de 48 mois, vous faites jusqu'à 86 % d'économies.

Créez un e-mail professionnel en quelques minutes

1. Choisissez votre domaine

1. Choisissez votre domaine

Achetez un domaine chez Hostinger ou utilisez un déjà existant. Si votre fournisseur est différent, nous vous guidons pour le connecter afin que votre e-mail fonctionne et que votre site reste en ligne.

2. Ajoutez votre e-mail

Créez votre e-mail professionnel depuis votre tableau de bord Hostinger en quelques clics. Hostinger s'occupe de la configuration automatiquement, sans aucune manipulation technique de votre part.

3. Commencez à envoyer

Accédez à votre boîte via Hostinger Webmail ou connectez-la à Gmail, Outlook ou Apple Mail. La protection anti-spam est activée, ce qui vous permet de commencer à envoyer et recevoir vos e-mails immédiatement.

Pourquoi acheter vos noms de domaine chez Hostinger ?

Registraire de domaine fiable

Hostinger est accrédité par l’ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les domaines
Registraire de domaine fiable

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions compatibles, Hostinger inclut automatiquement une protection de la confidentialité gratuite pour garder vos informations personnelles sécurisées.
Confidentialité

Support 24 h/24, 7 j/7

Nos agents sont toujours disponibles via chat en direct ou e-mail, avec un temps de réponse moyen de moins de 3 minutes. Communiquez facilement avec des agents parlant plus de 8 langues.
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Installation rapide, gestion facile

Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site ou vos e-mails.

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Choisissez parmi les domaines les plus populaires

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

CHF 15.79CHF 9.29 /1ère année

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

CHF 20.99CHF 1.69 /1ère année

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

CHF 28.19CHF 0.79 /1ère année

.io

Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

CHF 54.79CHF 25.79 /1ère année

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

CHF 12.89CHF 1.69 /1ère année

.info

Show your clients you do business in the .info.

CHF 23.39CHF 2.49 /1ère année

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

CHF 23.39CHF 2.49 /1ère année

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

CHF 28.99CHF 0.79 /1ère année

Faites la différence avec une adresse email personnalisée

FAQ sur les e-mails avec domaine personnalisé

Qu’est-ce qu’un e-mail avec un domaine personnalisé ?

Il s’agit d’une adresse e-mail personnalisée utilisant votre nom de domaine (par exemple, nom@votreentreprise.com). Elle renforce votre professionnalisme et inspire confiance à vos clients.

Puis-je acheter un domaine et un e-mail en même temps ?

Oui. Vous pouvez enregistrer un domaine et configurer votre e-mail professionnel en un seul paiement simple. Tout est connecté automatiquement.

Que faire si je possède déjà un domaine ?

Pas de problème. Vous pouvez connecter votre domaine existant à Hostinger en seulement quelques clics.

Est-il facile de tout configurer ?

Pas du tout. La configuration est simple pour les nouveaux utilisateurs et ne prend que quelques minutes. Nous nous occupons des aspects techniques pour vous.

Puis-je utiliser mon e-mail avec Gmail ou Outlook ?

Oui. Vous pouvez utiliser votre e-mail avec Gmail, Outlook, Apple Mail et d'autres applications, ou y accéder via le webmail.

Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?

Oui. Vous pouvez créer autant d'adresses e-mail que nécessaire pour votre domaine — idéal pour les équipes ou les entreprises en pleine croissance.

Que faire si j’ai besoin d’aide ?

Notre équipe d'assistance est disponible 24h/24 pour vous aider à la configuration ou à tout autre besoin.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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