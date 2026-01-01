Créez un e-mail avec un domaine personnalisé
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Votre marque, dans chaque message
Un e-mail avec votre propre domaine donne instantanément à votre entreprise une image professionnelle dès le premier contact.
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Un e-mail avec domaine personnalisé rend vos messages crédibles et fiables, et augmente vos chances qu’ils soient ouverts et répondus.
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Créez un e-mail professionnel en quelques minutes
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Registraire de domaine fiable
Hostinger est accrédité par l’ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.En savoir plus sur les domaines
Confidentialité
Support 24 h/24, 7 j/7
Installation rapide, gestion facile
Enregistrez votre domaine en quelques clics, puis gérez tout au même endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site ou vos e-mails.
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FAQ sur les e-mails avec domaine personnalisé
Qu’est-ce qu’un e-mail avec un domaine personnalisé ?
Il s’agit d’une adresse e-mail personnalisée utilisant votre nom de domaine (par exemple, nom@votreentreprise.com). Elle renforce votre professionnalisme et inspire confiance à vos clients.
Puis-je acheter un domaine et un e-mail en même temps ?
Oui. Vous pouvez enregistrer un domaine et configurer votre e-mail professionnel en un seul paiement simple. Tout est connecté automatiquement.
Que faire si je possède déjà un domaine ?
Pas de problème. Vous pouvez connecter votre domaine existant à Hostinger en seulement quelques clics.
Est-il facile de tout configurer ?
Pas du tout. La configuration est simple pour les nouveaux utilisateurs et ne prend que quelques minutes. Nous nous occupons des aspects techniques pour vous.
Puis-je utiliser mon e-mail avec Gmail ou Outlook ?
Oui. Vous pouvez utiliser votre e-mail avec Gmail, Outlook, Apple Mail et d'autres applications, ou y accéder via le webmail.
Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?
Oui. Vous pouvez créer autant d'adresses e-mail que nécessaire pour votre domaine — idéal pour les équipes ou les entreprises en pleine croissance.
Que faire si j’ai besoin d’aide ?
Notre équipe d'assistance est disponible 24h/24 pour vous aider à la configuration ou à tout autre besoin.