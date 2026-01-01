Déployez Lago en un clic.
Plateforme de comptage open-source et de facturation à l'usage pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure.
Choisissez un pack VPS pour Lago
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Lago
Lago est une plateforme de mesure et de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure qui ont besoin d'une tarification flexible basée sur l'utilisation. Elle offre l'ingestion d'événements en temps réel, la gestion des abonnements, la génération de factures et une API axée sur les développeurs pour prendre en charge des modèles de tarification complexes — des plans par siège aux niveaux gradués, par forfait et par pourcentage.
L'auto-hébergement de Lago sur votre propre VPS garde chaque événement client, facture et règle de tarification sous votre contrôle direct, élimine les frais par transaction facturés par les outils de facturation hébergés, et vous permet d'adapter les intégrations et la rétention des données à vos exigences spécifiques en matière de conformité et de produit.
Fonctionnalités clés de Lago
Facturation à l'usage
Facturez par appel API, siège, Go ou toute autre métrique, sans avoir à construire une infrastructure de facturation personnalisée de toutes pièces.
Mesure en temps réel
Ingérer les événements clients au fur et à mesure qu'ils se produisent et présenter des données d'utilisation précises pour les factures et les tableaux de bord.
Modèles de tarification flexibles
Combinez des paliers forfaitaires, dégressifs, par lots et en pourcentage au sein d'un plan unique pour modéliser n'importe quelle stratégie de tarification.
Génération de factures
Générer et exporter automatiquement des factures PDF en fonction des périodes d'abonnement et de l'utilisation mesurée.
API axée sur les développeurs
Intégrez la facturation à votre produit via une API REST épurée et des webhooks au lieu d'interfaces utilisateur hébergées.
Pourquoi exécuter Lago avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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