Hébergement Svelte

Déployez des applications Svelte en quelques minutes, et non en quelques heures.

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hébergement svelte

Hébergement Svelte simple, tarification mensuelle transparente

Hébergez votre application Svelte sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Déployez-la en toute confiance grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours.
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2 cœurs de CPU
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50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
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Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
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Déploiements basés sur un IDE
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Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
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4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
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Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour la façon dont Svelte navigue

Déployez votre application Svelte en toute simplicité. Transférez votre code, et l'hébergement Node.js d'Hostinger vous fournit l'environnement d'exécution nécessaire pour un chargement rapide des pages et une configuration simplifiée. Votre application fonctionne sur une infrastructure gérée, conçue pour supporter le trafic sans réglages constants. Résultat : moins de tâches de déploiement à gérer et plus de temps consacré au développement de fonctionnalités utiles aux utilisateurs.
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Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

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Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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FAQ sur l'hébergement Svelte

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Svelte.
L'hébergement Svelte est une configuration d'hébergement Node.js permettant de déployer des applications développées avec Svelte sur un serveur de production. C'est essentiel parce que votre application nécessite un environnement d'exécution, un processus de compilation et un flux de déploiement pour servir les pages et gérer les mises à jour de manière fiable en production.
Avec un hébergement VPS classique, vous gérez vous-même le système d'exploitation, Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application Svelte et son déploiement.
Oui. Vous pouvez connecter votre compte GitHub, autoriser l'accès au dépôt privé et déployer à partir de la branche de votre choix. Ensuite, les modifications apportées à cette branche déclencheront des mises à jour comme pour tout autre déploiement basé sur Git.
Votre forfait comporte des limites de ressources et de trafic. Si votre application dépasse ces limites, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour une utilisation normale, mais un trafic élevé et soutenu nécessite un forfait plus important.
Transférez l'application dans un dépôt Git, connectez-la à Hostinger et configurez les commandes de compilation et de démarrage à partir du panneau de configuration. Si votre application est déjà exécutée localement, la migration consiste généralement à ajuster les variables d'environnement et les paramètres de déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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