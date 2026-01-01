Hébergement Docusaurus

Déployez des sites Docusaurus en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
hébergement de Docosaurus

Tarification simple pour l'hébergement Docusaurus

Hébergez votre site Docusaurus en toute confiance sur un hébergement Node.js fiable, conçu pour la production. Chaque forfait comprend notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer sans risque.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour les documents Docusaurus à grande échelle

Déployez votre site Docusaurus sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Transférez votre application de documentation : Hostinger gère l’exécution pour que votre site de contenu soit prêt à diffuser des pages avec un flux de travail simple et intuitif. Votre projet s’exécute également sur une infrastructure gérée et conçue pour une fiabilité optimale, ce qui vous permet de consacrer moins de temps à la maintenance du serveur et plus de temps à la mise à jour du contenu. Votre équipe bénéficie ainsi d’un environnement stable pour sa documentation, capable d’évoluer au rythme de la croissance de votre site.
hébergement de Docosaurus

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de Docusaurus

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Docusaurus.
L'hébergement Docusaurus consiste à déployer un site créé avec Docusaurus sur un environnement Node.js en production afin qu'il soit accessible en ligne. C'est important parce que votre documentation, votre blogue ou votre site de projet nécessite un environnement serveur et un processus de déploiement stable, et pas seulement un environnement de développement local.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le démarrage des processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger pour Docusaurus, la configuration d'exécution et de déploiement est prise en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre site plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Ensuite, les modifications apportées à cette branche déclencheront des mises à jour de la même manière qu'avec un dépôt public.
Le trafic est limité par votre forfait d'hébergement. Si votre site Docusaurus dépasse ces limites, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous ne cachons aucun frais de dépassement derrière des formulations vagues ; vérifiez donc les limites de votre forfait avant la mise en ligne.
Placez le site dans un dépôt Git, connectez-le à Hostinger et déployez la branche contenant votre version de production. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, configurez votre domaine après le déploiement et vérifiez que les paramètres de compilation correspondent à votre configuration actuelle.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.