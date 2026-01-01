Déployez Frégate en un clic.
Enregistreur vidéo réseau open source avec détection d'objets IA locaux en temps réel pour vos caméras IP.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Frigate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Frigate
Frigate est un enregistreur vidéo réseau open-source conçu autour de la détection d'objets en temps réel. Il analyse en continu les flux de vos caméras IP, identifie les personnes, les voitures, les animaux et autres objets sur place, et n'enregistre ou n'alerte que lorsque quelque chose de significatif se produit réellement au lieu de sur chaque pixel de mouvement.
Comme chaque image est traitée sur votre propre serveur, les séquences ne quittent jamais la machine que vous contrôlez, sans abonnement cloud, sans frais par caméra et sans fournisseur qui décide de la durée de conservation de vos enregistrements. Frégate fonctionne avec n'importe quelle caméra qui fournit un flux RTSP, stocke les enregistrements sur disque local et s'intègre avec Home Assistant et MQTT pour les automatisations.
Principales fonctionnalités de Frigate
Détection locale de l'IA
Les objets sont identifiés sur votre propre matériel en temps réel, de sorte que la détection continue à fonctionner même lorsque la connexion internet ne fonctionne pas.
Moins de fausses alertes
Les enregistrements et les notifications sont déclenchés par des personnes, des voitures ou des animaux réels plutôt que par des ombres, de la pluie ou des phares qui passent.
Enregistrement et examen continus
Les enregistrements 24 heures sur 24 côtoient une chronologie des événements détectés, de sorte que vous pouvez sauter directement au moment qui compte.
Fonctionne avec n'importe quelle caméra
Connectez des caméras de n'importe quelle marque sur RTSP au lieu d'être verrouillées dans un seul fabricant ou service cloud.
Intégration Home Assistant
Les détections sont publiées sur MQTT afin que les lumières, sirènes et autres domotiques intelligentes puissent réagir dès que quelque chose est vu.
Restreaming intégré
Le restreamer go2rtc fourni tire chaque caméra une fois et la partage avec chaque spectateur, maintenant la charge hors de la caméra elle-même.
Pourquoi choisir Hostinger pour Frigate
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.