A execução do DeepSeek Harness em um VPS mantém o ambiente do seu agente sempre ativo, para que tarefas de longa duração e fluxos de trabalho de fundo possam continuar mesmo quando o seu computador portátil estiver offline. Um VPS também centraliza sua configuração, plugins e espaços de trabalho em um local acessível, o que é útil se você quiser acessar o harness de vários dispositivos ou colaborar com colegas de equipe através de conexões seguras.