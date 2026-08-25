Quando Brevo pode ser o melhor

Brevo é uma escolha forte se o e-mail for parte de uma mistura maior com SMS, web push e um CRM. O Reach é para qualquer pessoa que queira o e-mail no mesmo lugar que o resto de seu negócio. Ele fica ao lado do seu site, domínio e loja na Hostinger, então tudo funciona em conjunto desde o primeiro dia. E quando você precisa de uma campanha, sua IA ajuda você a desenhar um rápido, então você nunca fica preso em uma página em branco.