Brevo vs. Hostinger Reach

Procurando uma alternativa para Brevo? Hostinger Reach é marketing por e-mail construído para pequenas empresas e criadores. Compare ambas as ferramentas lado a lado e encontre a maneira mais simples de alcançar mais clientes.
Veja a comparação.Comece grátis

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Por que escolher a Hostinger Reach?

Construímos o Reach para proprietários de pequenas empresas ocupados, não para equipes de marketing. Sem configurações difíceis, sem menus espalhados, sem curva de aprendizagem. Basta criar, enviar e rastrear e-mails profissionais de marca com facilidade.

Lançar campanhas em minutos

Descreva o que você quer dizer e o Reach desenha a cópia, o layout e o público para você. Edite, envie e nunca mais enfrente uma página em branco.

Terra na caixa de entrada toda vez

Com os servidores de nomes da Hostinger, o Reach configura sua autenticação e verifica cada campanha para riscos de spam e erros antes de sair.

Tudo em um dashboard

Execute seu site, domínio, e-mail de negócios e campanhas de uma conta Hostinger, sem ferramentas adicionais para se conectar ou gerenciar.

Comparação de características

Aqui está como Brevo e Hostinger Reach comparam entre as características que mais importam para o email marketing de pequenas empresas.
Hostinger Reach
Brevo

Configuração amigável para iniciantes

Sim
Mais para aprender

Tudo em um dashboard

Sim
Não

Importação de contato CSV

Sim
Sim

Elaboração de Email

Sim
Copiar somente

geração de imagens por IA

Sim
Não

Um clique de verificação de qualidade

Sim
Não

Templates de e-mail

O Reach constrói e-mails de marca para você
50 mais modelos

Arraste e solte editor

Sim
Sim

Estilo de marca automático

Sim
Sim

Formulários de inscrição GDPR

Sim
Sim

10 mais plugins de formulário WordPress

Sim
Limitado

Sincronização de inscrição do AI Builder

Sim
Não

Segmentação AI

Sim
Plano superior somente

Autenticação automática de e-mail

Sim
Configuração manual

Enviar tempo inteligente

Sim
Em planos mais elevados

Um clique na lista de limpeza

Sim
Não

Análise em tempo real

Sim
Sim

ChatGPT e Claude integração

MCP em breve
Não

Campanhas WhatsApp

EM BREVE
Sim

SMS e web push

Email focado
Sim

Email de transação

Ainda não
Sim

Construído em CRM

Ainda não
Sim

Teste A/B

Ainda não
Sim

Bem-vindo e acompanhar fluxos

Sim
Sim

Cartão e e-mails de compra

Sim
Sim
Comece grátis

*Data da comparação: August 25, 2026.

Quando Brevo pode ser o melhor
Brevo é uma escolha forte se o e-mail for parte de uma mistura maior com SMS, web push e um CRM. O Reach é para qualquer pessoa que queira o e-mail no mesmo lugar que o resto de seu negócio. Ele fica ao lado do seu site, domínio e loja na Hostinger, então tudo funciona em conjunto desde o primeiro dia. E quando você precisa de uma campanha, sua IA ajuda você a desenhar um rápido, então você nunca fica preso em uma página em branco.

Construído para e-mail marketing de pequenas empresas

Integrações com ferramentas externas

Importe contatos por CSV e capture inscrições a partir dos plugins de formulário do WordPress que você já usa, além do seu site do AI Builder.

Recuperar vendas perdidas

Configure um carrinho abandonado e e-mails pós-compra uma vez, e o Reach os envia automaticamente para você, recuperando vendas perdidas.

Acompanhe o que funciona

Siga aberturas, cliques e engajamento em tempo real, com relatórios claros que mostram o que enviar a seguir e onde você pode melhorar os resultados.

Quantos assinantes você tem?

Envie campanhas na hora certa
Deixe o Envio Inteligente escolher o melhor horário com base no histórico de aberturas
Cause uma boa impressão desde a primeira mensagem
Escolha entre editores de IA, arrastar e soltar e HTML
Melhore suas mensagens antes de enviar
Gere linhas de assunto ilimitadas com IA e valide seus envios com o verificador de spam
Saiba o que enviar a seguir
Tenha ideias semanais de campanhas personalizadas para o seu nicho e época do ano
E-mails de boas-vindas e fluxos de e-mail
Automatize fluxos de boas-vindas e cultive o relacionamento em cada etapa da jornada
Traga clientes de volta
Recupere carrinhos abandonados e automatize todo o seu pós-venda

Número de destinatários

0-500
Mais popular

24 meses

3 500 e-mails/mês
73% de desconto
R$32,99
R$8,99/mês
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Crie seu site e alcance mais pessoas+ R$ 12,99/mês. Ganhe um domínio grátis e 2 caixas de e-mail por 1 ano

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Cobrado a cada 2 anos

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Impostos não incluídos

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Junte-se a milhões de clientes satisfeitos

“Com a Hostinger Reach, eu capto leads, segmento os contatos e envio os e-mails sem precisar alternar entre ferramentas. Tudo fica em um só lugar.”

Image

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

“A Reach tem um potencial incrível. Consigo enviar newsletters e criar um espaço privado com quem realmente se interessa pela minha arte — muito mais pessoal do que as redes sociais.”

Image

Kim Keogh Creates

Ilustrador / Criativo em geral

“Já era fã da hospedagem da Hostinger, e a Reach me surpreendeu ainda mais. Com a IA, economizo muito tempo e não preciso criar nada do zero. Fora que segmentar o público é super fácil. Recomendo muito!”

Image

Anthony O Connell

Empresário

Brevo vs Hostinger alcançar FAQs

Sim, se o seu foco é o e-mail. O Reach ajuda as pequenas empresas a criar e enviar campanhas profissionais rapidamente, sem uma equipe de marketing. Brevo é mais adequado se você também precisa de SMS, WhatsApp ou um CRM integrado.
Sim. Exporte seus contatos do Brevo como um arquivo CSV, depois importe-os para o Reach com alguns cliques e comece a enviar imediatamente.
Não. O Reach apenas restringe as contas por comportamento de spam, como phishing, fraudes, conteúdo ilegal ou listas de contatos comprados. Se você enviar e-mail para pessoas que escolheram ouvir de você, sua conta está segura e o suporte ao chat ao vivo está disponível 24 horas por dia, 24 horas por semana, sempre que você precisar.
Sim. O alcance inclui fluxos de boas-vindas e seguimento, além de carrinho abandonado e e-mails pós-compra para lojas no WooCommerce e Hostinger eCommerce.
O Reach funciona melhor dentro do ecossistema da Hostinger, e algumas funcionalidades, como a autenticação automática de e-mail, exigem que seu domínio use os servidores de nomes da Hostinger.

A sua privacidade é muito importante para nós

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