ActiveCampaign vs. Hostinger Reach
30 dias para pedir reembolso
O alcance é simples de correr, justo de pagar, fácil de começar
Sem curva de aprendizagem
Pague por quem você email
Comece livre, cresça quando pronto
Comparação de características
*Data da comparação: August 25, 2026.
Construído para e-mail marketing de pequenas empresas
Integrações com ferramentas externas
Recuperar vendas perdidas
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“Com a Hostinger Reach, eu capto leads, segmento os contatos e envio os e-mails sem precisar alternar entre ferramentas. Tudo fica em um só lugar.”
“A Reach tem um potencial incrível. Consigo enviar newsletters e criar um espaço privado com quem realmente se interessa pela minha arte — muito mais pessoal do que as redes sociais.”
“Já era fã da hospedagem da Hostinger, e a Reach me surpreendeu ainda mais. Com a IA, economizo muito tempo e não preciso criar nada do zero. Fora que segmentar o público é super fácil. Recomendo muito!”