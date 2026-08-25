ActiveCampaign vs. Hostinger Reach

Decidindo entre o ActiveCampaign e o Hostinger Reach? O ActiveCampaign é poderoso, mas construído para equipes de marketing. O Reach mantém o e-mail simples para pequenas empresas como a sua. Compare os dois abaixo.
Veja a comparação.Comece grátis

30 dias para pedir reembolso

O alcance é simples de correr, justo de pagar, fácil de começar

Sem curva de aprendizagem

O alcance é construído para proprietários de negócios, não para equipes de marketing. Não há labirinto de automação para dominar. Comece a enviar em minutos.

Pague por quem você email

Armazene tantos contatos quanto quiser. Seu plano do alcance segue as pessoas que você alcança, então uma lista maior não é uma conta surpresa.

Comece livre, cresça quando pronto

Experimente Hostinger Reach gratuitamente por um ano inteiro. Mude para um plano pago apenas quando seu público fizer.

Comparação de características

Aqui está como o ActiveCampaign e o Hostinger Reach comparam os recursos que mais importam para o email marketing de pequenas empresas.
Hostinger Reach
ActiveCampaign

Configuração amigável para iniciantes

Sim
Curva de aprendizagem íngreme

Comece grátis

1 ANO GRÁTIS
14 dias de julgamento

Tudo em um dashboard

Sim
Não

Importação de contato CSV

Sim
Sim

Pague por destinatário, não por contato

Sim
Não

Elaboração de Email

Sim
Sim, em todos os planos

Um clique de verificação de qualidade

Sim
Não

Templates de e-mail

O Reach constrói e-mails de marca para você
150 mais modelos

Arraste e solte editor

Sim
Sim

Estilo de marca automático

Sim
Sim

Formulários de inscrição GDPR

Sim
Sim

10 mais plugins de formulário WordPress

Sim
Limitado

Sincronização de inscrição do AI Builder

Sim
Não

Segmentação AI

Sim
AI sugerida ou regras manuais

Autenticação automática de e-mail

Sim
Configuração manual

Enviar tempo inteligente

Sim
Em planos mais elevados

Um clique na lista de limpeza

Sim
Manual

Análise em tempo real

Sim
Sim

Campanhas SMS

Email focado
Adicionar, Plano mais

Campanhas WhatsApp

EM BREVE
Plano pago separado

Email de transação

Ainda não
Via Postmark Adicionar

ChatGPT e Claude integração

MCP em breve
Não

Bem-vindo e acompanhar fluxos

Sim
Sim

Cartão e e-mails de compra

Sim
Sim

automação avançada

Básico
Sim

Construído em CRM

Ainda não
Sim

pontuação de lead

Ainda não
CRM adicionar em necessário

Teste A/B

Ainda não
Sim
Comece grátis

*Data da comparação: August 25, 2026.

Quando o ActiveCampaign pode ser o melhor
Precisa de automação avançada, um CRM incorporado, pontuação de leads ou SMS? A ActiveCampaign vai mais fundo, mas espera uma curva de aprendizado e custos crescentes. Se você quer e-mails simples e rápidos, o Reach é a escolha mais forte.

Construído para e-mail marketing de pequenas empresas

Integrações com ferramentas externas

Importe contatos por CSV e capture inscrições a partir dos plugins de formulário do WordPress que você já usa, além do seu site do AI Builder.

Recuperar vendas perdidas

Configure um carrinho abandonado e e-mails pós-compra uma vez, e o Reach os envia automaticamente para você, recuperando vendas perdidas.

Acompanhe o que funciona

Siga aberturas, cliques e engajamento em tempo real, com relatórios claros que mostram o que enviar a seguir e onde você pode melhorar os resultados.

Quantos assinantes você tem?

Envie campanhas na hora certa
Deixe o Envio Inteligente escolher o melhor horário com base no histórico de aberturas
Cause uma boa impressão desde a primeira mensagem
Escolha entre editores de IA, arrastar e soltar e HTML
Melhore suas mensagens antes de enviar
Gere linhas de assunto ilimitadas com IA e valide seus envios com o verificador de spam
Saiba o que enviar a seguir
Tenha ideias semanais de campanhas personalizadas para o seu nicho e época do ano
E-mails de boas-vindas e fluxos de e-mail
Automatize fluxos de boas-vindas e cultive o relacionamento em cada etapa da jornada
Traga clientes de volta
Recupere carrinhos abandonados e automatize todo o seu pós-venda

Número de destinatários

0-500
Mais popular

24 meses

3 500 e-mails/mês
73% de desconto
R$32,99
R$8,99/mês
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Crie seu site e alcance mais pessoas+ R$ 12,99/mês. Ganhe um domínio grátis e 2 caixas de e-mail por 1 ano

12 meses

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1 mês

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Cobrado a cada 2 anos

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Impostos não incluídos

Não tem certeza de qual plano escolher?Experimente grátis · 100 destinatários/mês, acesso limitado a recursos · R$ 4,99/mês após o teste

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Impostos não incluídos

Junte-se a milhões de clientes satisfeitos

“Com a Hostinger Reach, eu capto leads, segmento os contatos e envio os e-mails sem precisar alternar entre ferramentas. Tudo fica em um só lugar.”

Image

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

“A Reach tem um potencial incrível. Consigo enviar newsletters e criar um espaço privado com quem realmente se interessa pela minha arte — muito mais pessoal do que as redes sociais.”

Image

Kim Keogh Creates

Ilustrador / Criativo em geral

“Já era fã da hospedagem da Hostinger, e a Reach me surpreendeu ainda mais. Com a IA, economizo muito tempo e não preciso criar nada do zero. Fora que segmentar o público é super fácil. Recomendo muito!”

Image

Anthony O Connell

Empresário

ActiveCampaign vs Hostinger alcançar FAQs

Sim, se você quiser um e-mail simples e rápido sem uma curva de aprendizagem íngreme. O Reach ajuda você a criar e enviar campanhas profissionais em minutos. O ActiveCampaign é mais adequado se você precisar de automação avançada, um CRM integrado ou pontuação de leads.
Sim. O Reach é construído para iniciantes e consegue enviar em minutos. O ActiveCampaign é poderoso, mas seu construtor de automação tem uma curva de aprendizado mais íngreme que muitos usuários levam semanas para dominar.
Chegue a cobranças pelo número de pessoas que você e-mail cada mês, não por cada contato que você armazena. Sua lista pode crescer sem um salto surpreendente no preço, e não há add-ons para perseguir.
Sim. Exporte seus contatos do ActiveCampaign como um arquivo CSV, depois importe-os para o Reach com alguns cliques e comece a enviar imediatamente.
Sim. O alcance inclui fluxos de boas-vindas e seguimento, além de carrinho abandonado e e-mails pós-compra para lojas no WooCommerce e Hostinger eCommerce. Para fluxos de trabalho avançados de ramificação e um CRM, o ActiveCampaign vai mais fundo.
O Reach funciona melhor dentro do ecossistema da Hostinger, e algumas funcionalidades, como a autenticação automática de e-mail, exigem que seu domínio use os servidores de nomes da Hostinger.

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