Crie um link na bio com um domínio personalizado
Um link. Um domínio personalizado. Pronto para usar.
Seu link, sua marca
Seu link na bio usa seu próprio domínio, assim sua marca permanece visível e fácil de reconhecer onde quer que você o compartilhe.
Tudo pronto para você
Conectamos seu domínio e link na bio automaticamente, para que possa começar a compartilhar sem se preocupar com a configuração.
Feito para crescer com você
Comece com um link na bio simples, depois transforme seu domínio em um site, loja ou e-mail conforme você cresce.
Crie seu link na bio em minutos
1. Escolha seu domínio
2. Combine o link na bio com seu domínio
3. Adicione seus links e compartilhe
Por que registrar um domínio na Hostinger?
Registradora confiável
A Hostinger é certificada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.Saiba mais sobre domínios
Privacidade
Suporte 24 horas
Fácil de configurar e de gerenciar
Registre seu domínio em poucos cliques e gerencie tudo em um só lugar — renovações, configurações de DNS e conexões com seu site ou e-mail.
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Confira as extensões de domínio mais utilizadas
Perguntas frequentes (FAQ) sobre link na bio com domínio personalizado
O que é um link na bio com um domínio personalizado?
É uma página única que reúne todos os seus links importantes em um só lugar, acessada pelo seu próprio domínio. Você a usa como o único link na bio das suas redes sociais e atualiza sempre que tiver novidades para compartilhar, sem precisar mudar o link em si.
Por que usar um domínio personalizado para seu link na bio?
Com um domínio próprio, seu público clica em um link que é 100% seu. Sua URL nunca muda, independentemente da plataforma que você use, eliminando o trabalho de atualizar o link da bio o tempo todo.
Quanto tempo leva para configurar?
A configuração leva apenas alguns minutos. Você escolhe seu domínio, ativa a ferramenta de link na bio e começa a adicionar links imediatamente. Nenhuma configuração manual ou etapas técnicas são necessárias.
É melhor que uma ferramenta de link-na-bio grátis?
A principal diferença é a propriedade e a flexibilidade. Ferramentas gratuitas hospedam sua página no domínio delas e limitam o quanto você pode personalizar ou expandir. Com seu próprio domínio, você pode manter a mesma URL a longo prazo e desenvolvê-lo conforme suas necessidades crescem.
Posso personalizar o visual da minha página de link na bio?
Sim. É possível ajustar a estrutura e a aparência da sua página, destacar links específicos e organizar seu conteúdo para que os visitantes vejam o que mais importa primeiro.