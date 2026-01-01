Crie um link na bio com um domínio personalizado

Seja profissional em todos os lugares onde você compartilha seu link — nada de URLs genéricos, apenas sua marca
Escolha um domínio e tenha sua página de link na bio personalizada a partir de R$ 5,99/mês
Crie um link na bio com um domínio personalizado

Um link. Um domínio personalizado. Pronto para usar.

Seu link, sua marca

Seu link na bio usa seu próprio domínio, assim sua marca permanece visível e fácil de reconhecer onde quer que você o compartilhe.

Tudo pronto para você

Conectamos seu domínio e link na bio automaticamente, para que possa começar a compartilhar sem se preocupar com a configuração.

Feito para crescer com você

Comece com um link na bio simples, depois transforme seu domínio em um site, loja ou e-mail conforme você cresce.

Crie seu link na bio em minutos

1. Escolha seu domínio

1. Escolha seu domínio

Escolha um domínio para o seu link na bio. Este é o link que você vai compartilhar em seus perfis nas redes sociais.

2. Combine o link na bio com seu domínio

Adicione a ferramenta de link na bio em sua compra. Diversos domínios ganham desconto no pacote — e deixamos tudo pronto para você, sem esforço.

3. Adicione seus links e compartilhe

Adicione seus perfis sociais, produtos ou páginas em um só lugar. Atualize seus links a qualquer momento e compartilhe seu link na bio em todos os seus canais.

Por que registrar um domínio na Hostinger?

Registradora confiável

A Hostinger é certificada pela ICANN e oferece mais de 400 extensões de domínio.

Saiba mais sobre domínios
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Privacidade

Quando você registra um domínio, seus dados de contato podem aparecer nos registros públicos RDAP/WHOIS. Para extensões compatíveis, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter suas informações pessoais ocultas de terceiros.
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Suporte 24 horas

Nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou por e-mail, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Você também não terá problemas para se comunicar, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Suporte 24 horas

Fácil de configurar e de gerenciar

Registre seu domínio em poucos cliques e gerencie tudo em um só lugar — renovações, configurações de DNS e conexões com seu site ou e-mail.

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Confira as extensões de domínio mais utilizadas

.com.br

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .com.br

R$ 64,99R$ 1 /1º ano

.com

Crie confiança com um domínio conhecido.

R$ 79,99R$ 0,01 /1º ano

.shop

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .shop

R$ 179,99R$ 2,99 /1º ano

.io

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .io

R$ 372,99R$ 175,99 /1º ano

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$ 87,99R$ 10,99 /1º ano

.xyz

Ganhe presença na internet com um domínio único.

R$ 104,99R$ 10,99 /1º ano

.pro

Mostre que você é profissional com um domínio .pro.

R$ 159,99R$ 16,99 /1º ano

.cloud

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .cloud.

R$ 142,99R$ 10,99 /1º ano

Tenha um link na bio com seu próprio domínio personalizado

Perguntas frequentes (FAQ) sobre link na bio com domínio personalizado

O que é um link na bio com um domínio personalizado?

É uma página única que reúne todos os seus links importantes em um só lugar, acessada pelo seu próprio domínio. Você a usa como o único link na bio das suas redes sociais e atualiza sempre que tiver novidades para compartilhar, sem precisar mudar o link em si.

Por que usar um domínio personalizado para seu link na bio?

Com um domínio próprio, seu público clica em um link que é 100% seu. Sua URL nunca muda, independentemente da plataforma que você use, eliminando o trabalho de atualizar o link da bio o tempo todo.

Quanto tempo leva para configurar?

A configuração leva apenas alguns minutos. Você escolhe seu domínio, ativa a ferramenta de link na bio e começa a adicionar links imediatamente. Nenhuma configuração manual ou etapas técnicas são necessárias.

É melhor que uma ferramenta de link-na-bio grátis?

A principal diferença é a propriedade e a flexibilidade. Ferramentas gratuitas hospedam sua página no domínio delas e limitam o quanto você pode personalizar ou expandir. Com seu próprio domínio, você pode manter a mesma URL a longo prazo e desenvolvê-lo conforme suas necessidades crescem.

Posso personalizar o visual da minha página de link na bio?

Sim. É possível ajustar a estrutura e a aparência da sua página, destacar links específicos e organizar seu conteúdo para que os visitantes vejam o que mais importa primeiro.

A sua privacidade é muito importante para nós

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