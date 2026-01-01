Crie um e-mail com um domínio personalizado

E-mail profissional a partir de R$ 3,49/mo
Tenha domínio e e-mail por 12 meses e aumente a credibilidade da sua marca
Crie um e-mail com um domínio personalizado

Crie seu e-mail com domínio personalizado

Sua marca, em cada mensagem

Quando seu e-mail usa seu domínio, seu negócio é mais profissional desde a primeira mensagem.

E-mail que conquista confiança

Um e-mail de domínio personalizado ajuda suas mensagens a parecerem reais e confiáveis, assim, as pessoas têm mais chances de abrir e responder.

Comece agora por menos

Garanta o menor preço mensal escolhendo o plano de 48 meses — você economiza até 79%

Configure seu e-mail profissional em minutos

1. Escolha seu domínio

1. Escolha seu domínio

Compre um novo domínio com a Hostinger ou use um que você já possui. Se seu domínio estiver com outro provedor, vamos te guiar para conectá-lo para que seu e-mail e site permaneça ativo.

2. Adicione seu e-mail

Crie seu endereço de e-mail profissional no seu painel da Hostinger em poucos cliques. A Hostinger cuida da configuração automaticamente, assim você não precisa fazer nada técnico.

3. Comece a enviar

Acesse sua caixa de entrada com o webmail da Hostinger ou conecte-a com o Gmail, Outlook ou Apple Mail. A proteção contra spam já está ativada, assim você pode começar a enviar e receber e-mails imediatamente.

Por que registrar um domínio na Hostinger?

Registradora confiável

A Hostinger é certificada pela ICANN e oferece 400+ extensões de domínio.

Saiba mais sobre domínios
Registradora confiável

Privacidade

Quando você registra um domínio, seus dados de contato podem aparecer em registros públicos RDAP/WHOIS. Para extensões compatíveis, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter suas informações pessoais ocultas de terceiros.
Privacidade

Suporte 24 horas

Nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou e-mail, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Você também não terá problemas para se comunicar, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Suporte 24 horas

Fácil de configurar e de gerenciar

Registre seu domínio em poucos cliques, e gerencie tudo em um só lugar — renovações, configurações de DNS e conexões com seu site ou e-mail.

Fácil de configurar e de gerenciar

Registradora confiável

A Hostinger é certificada pela ICANN e oferece 400+ extensões de domínio.

Saiba mais sobre domínios
Registradora confiável

Privacidade

Quando você registra um domínio, seus dados de contato podem aparecer em registros públicos RDAP/WHOIS. Para extensões compatíveis, a Hostinger inclui automaticamente proteção de privacidade gratuita para manter suas informações pessoais ocultas de terceiros.
Privacidade

Suporte 24 horas

Nossos agentes estão sempre disponíveis no chat ao vivo ou e-mail, respondendo em menos de 3 minutos, em média. Você também não terá problemas para se comunicar, com agentes fluentes em mais de 8 idiomas.
Suporte 24 horas

Fácil de configurar e de gerenciar

Registre seu domínio em poucos cliques, e gerencie tudo em um só lugar — renovações, configurações de DNS e conexões com seu site ou e-mail.

Fácil de configurar e de gerenciar

Confira as extensões de domínio mais populares

.com.br

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .com.br

R$ 64,99R$ 1 /1º ano

.com

Crie confiança com um domínio conhecido.

R$ 79,99R$ 0,01 /1º ano

.shop

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .shop

R$ 179,99R$ 2,99 /1º ano

.io

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .io

R$ 372,99R$ 175,99 /1º ano

.icu

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .icu

R$ 87,99R$ 10,99 /1º ano

.xyz

Ganhe presença na internet com um domínio único.

R$ 104,99R$ 10,99 /1º ano

.pro

Mostre que você é profissional com um domínio .pro.

R$ 159,99R$ 16,99 /1º ano

.cloud

Mostre aos seus clientes que você faz negócios no .cloud.

R$ 142,99R$ 10,99 /1º ano

Tenha seu e-mail com um domínio personalizado

Perguntas frequentes (FAQ) sobre e-mail com domínio personalizado

O que é um e-mail com um domínio personalizado?

É um endereço de e-mail personalizado que usa seu nome de domínio (por exemplo, nome@seunegocio.com). É mais profissional e ajuda a conquistar a confiança dos clientes.

Posso comprar um domínio e e-mail juntos?

Sim. Você pode registrar um domínio e configurar seu e-mail profissional juntos. Conectamos tudo automaticamente.

E se eu já tiver um domínio?

Sem problemas. É possível conectar seu domínio existente com a Hostinger em apenas alguns cliques.

É difícil configurar?

De jeito nenhum. A configuração é para iniciantes e leva apenas alguns minutos. Cuidamos das partes técnicas para você.

Posso conectar meu e-mail com o Gmail ou Outlook?

Sim. Você pode usar seu e-mail no Gmail, Outlook, Apple Mail e outros aplicativos, ou acessá-lo via webmail.

Posso criar vários endereços de e-mail?

Sim. Você pode criar quantos endereços de e-mail precisar para o seu domínio — perfeito para equipes ou negócios em crescimento.

E se eu precisar de ajuda?

Nossa equipe de suporte está disponível 24 horas para te ajudar com a configuração ou com o que precisar.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.