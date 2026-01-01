Crie um e-mail com um domínio personalizado
Crie seu e-mail com domínio personalizado
Sua marca, em cada mensagem
Quando seu e-mail usa seu domínio, seu negócio é mais profissional desde a primeira mensagem.
E-mail que conquista confiança
Um e-mail de domínio personalizado ajuda suas mensagens a parecerem reais e confiáveis, assim, as pessoas têm mais chances de abrir e responder.
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Configure seu e-mail profissional em minutos
1. Escolha seu domínio
2. Adicione seu e-mail
3. Comece a enviar
Por que registrar um domínio na Hostinger?
Registradora confiável
A Hostinger é certificada pela ICANN e oferece 400+ extensões de domínio.Saiba mais sobre domínios
Privacidade
Suporte 24 horas
Fácil de configurar e de gerenciar
Registre seu domínio em poucos cliques, e gerencie tudo em um só lugar — renovações, configurações de DNS e conexões com seu site ou e-mail.
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Confira as extensões de domínio mais populares
Perguntas frequentes (FAQ) sobre e-mail com domínio personalizado
O que é um e-mail com um domínio personalizado?
É um endereço de e-mail personalizado que usa seu nome de domínio (por exemplo, nome@seunegocio.com). É mais profissional e ajuda a conquistar a confiança dos clientes.
Posso comprar um domínio e e-mail juntos?
Sim. Você pode registrar um domínio e configurar seu e-mail profissional juntos. Conectamos tudo automaticamente.
E se eu já tiver um domínio?
Sem problemas. É possível conectar seu domínio existente com a Hostinger em apenas alguns cliques.
É difícil configurar?
De jeito nenhum. A configuração é para iniciantes e leva apenas alguns minutos. Cuidamos das partes técnicas para você.
Posso conectar meu e-mail com o Gmail ou Outlook?
Sim. Você pode usar seu e-mail no Gmail, Outlook, Apple Mail e outros aplicativos, ou acessá-lo via webmail.
Posso criar vários endereços de e-mail?
Sim. Você pode criar quantos endereços de e-mail precisar para o seu domínio — perfeito para equipes ou negócios em crescimento.
E se eu precisar de ajuda?
Nossa equipe de suporte está disponível 24 horas para te ajudar com a configuração ou com o que precisar.