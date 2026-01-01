Implante o Lago com um clique.
Plataforma de medição e faturamento baseado em uso de código aberto para empresas de SaaS, fintech e infraestrutura.
Escolha um plano VPS para Lago
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Lago
Lago é uma plataforma de medição e faturamento de código aberto construída para empresas de SaaS, fintech e infraestrutura que precisam de precificação flexível baseada em uso. Ela oferece ingestão de eventos em tempo real, gerenciamento de assinaturas, geração de faturas e uma API focada em desenvolvedores para suportar modelos de precificação complexos — desde planos por assento até níveis graduados, por pacote e por porcentagem.
Hospedar o Lago em seu próprio VPS mantém cada evento do cliente, fatura e regra de precificação sob seu controle direto, remove taxas por transação cobradas por ferramentas de faturamento hospedadas e permite que você personalize integrações e retenção de dados para seus requisitos específicos de conformidade e produto.
Lago: principais recursos
Cobrança baseada no uso
Cobre por chamada de API, assento, GB ou qualquer métrica sem construir uma infraestrutura de cobrança personalizada do zero.
Medição em tempo real
Coletar eventos do cliente à medida que acontecem e apresentar dados de uso precisos para faturas e painéis.
Modelos de precos flexíveis
Combine níveis fixos, graduados, por pacote e percentuais em um único plano para modelar qualquer estratégia de precificação.
Geração de faturas
Gerar e exportar faturas PDF automaticamente com base em períodos de assinatura e consumo medido.
API focado no desenvolvedor
Integre o faturamento ao seu produto através de uma API REST limpa e webhooks em vez de UIs hospedadas.
Por que executar Lago na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.