Lago é uma plataforma de medição e faturamento de código aberto construída para empresas de SaaS, fintech e infraestrutura que precisam de precificação flexível baseada em uso. Ela oferece ingestão de eventos em tempo real, gerenciamento de assinaturas, geração de faturas e uma API focada em desenvolvedores para suportar modelos de precificação complexos — desde planos por assento até níveis graduados, por pacote e por porcentagem.

Hospedar o Lago em seu próprio VPS mantém cada evento do cliente, fatura e regra de precificação sob seu controle direto, remove taxas por transação cobradas por ferramentas de faturamento hospedadas e permite que você personalize integrações e retenção de dados para seus requisitos específicos de conformidade e produto.