InvenTree é uma plataforma de gerenciamento de estoque e peças baseada na web, construída para equipes de engenharia e manufatura. Ela substitui o rastreamento baseado em planilhas e ferramentas desconectadas por um sistema unificado que gerencia níveis de estoque, catálogos de peças, listas de materiais, informações de fornecedores, pedidos de compra e pedidos de venda em um só lugar. Construída com uma API REST limpa e uma arquitetura de plugin extensível, ela se integra aos fluxos de trabalho de engenharia existentes, em vez de forçar as equipes a se adaptarem a ela.

Hospedar o InvenTree em seu próprio VPS mantém seu banco de dados de peças, preços de fornecedores e BOMs de produção em uma infraestrutura que você controla — o que é particularmente importante para projetos de hardware e fabricantes que tratam os dados de sourcing de componentes como proprietários.