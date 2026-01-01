Implante InvenTree com instalação em um clique.
Sistema de gerenciamento de peças e estoque de código aberto para rastrear estoque, listas de materiais e informações de fornecedores.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com InvenTree
InvenTree é uma plataforma de gerenciamento de estoque e peças baseada na web, construída para equipes de engenharia e manufatura. Ela substitui o rastreamento baseado em planilhas e ferramentas desconectadas por um sistema unificado que gerencia níveis de estoque, catálogos de peças, listas de materiais, informações de fornecedores, pedidos de compra e pedidos de venda em um só lugar. Construída com uma API REST limpa e uma arquitetura de plugin extensível, ela se integra aos fluxos de trabalho de engenharia existentes, em vez de forçar as equipes a se adaptarem a ela.
Hospedar o InvenTree em seu próprio VPS mantém seu banco de dados de peças, preços de fornecedores e BOMs de produção em uma infraestrutura que você controla — o que é particularmente importante para projetos de hardware e fabricantes que tratam os dados de sourcing de componentes como proprietários.
InvenTree: principais recursos
Lista de materiais
Defina BOMs multinível para montagens complexas, com alocação automática de estoque e cálculos de escassez para planejar a produção com precisão.
Monitoramento de estoque
Acompanhe as quantidades do estoque em vários locais de armazenamento, com histórico completo de movimentação e alertas de estoque baixo para cada peça.
Gerenciamento de fornecedores
Anexe links de fornecedores e fabricantes a cada peça, incluindo níveis de preço, prazos de entrega e mínimos de pedido para comparação direta de aquisição.
Ordens de compra
Crie e rastreie pedidos de compra desde a criação até a entrega, com atualizações automáticas de estoque ao receber remessas de entrada.
REST API e plugins
Um sistema completo de REST API e plugins conecta o InvenTree a scanners de código de barras, impressoras de etiquetas, sistemas ERP e fluxos de trabalho de automação personalizados.
Pedidos de vendas
Gerencie os pedidos dos clientes e aloque o estoque para o atendimento, mantendo vendas e estoque sincronizados sem uma ferramenta separada de gerenciamento de pedidos.
Por que executar InvenTree na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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