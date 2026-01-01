Déployer Scrypted en un clic.
Plateforme d'intégration vidéo domestique haute performance et NVR avec détections intelligentes alimentées par l'IA.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Scrypted
Scrypted est une plateforme d'intégration vidéo domestique open-source et un enregistreur vidéo réseau (NVR) qui unifie les caméras IP à travers les écosystèmes de maison intelligente, y compris HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant. Son transcodage accéléré par le matériel et son architecture de plugins offrent des flux en direct à faible latence et des enregistrements fiables 24h/24 et 7j/7 sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Le plugin NVR de Scrypted ajoute l'enregistrement continu avec des détections intelligentes basées sur l'IA, des alertes de mouvement instantanées, et une application mobile et de bureau soignée pour la surveillance à distance. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos séquences et élimine les frais d'abonnement cloud récurrents.
Caractéristiques principales de Scrypted
Intégration domotique
Diffusez des caméras vers HomeKit, Google Home, Alexa et Home Assistant simultanément à partir d'une seule plateforme unifiée.
Enregistrement NVR 24h/24 et 7j/7
Enregistrez toutes les caméras 24h/24 avec le plugin Scrypted NVR et parcourez les séquences grâce à une navigation intuitive sur la chronologie.
Détections par IA intelligente
Recevez des alertes intelligentes de mouvement, de personne, de véhicule et d'animal, alimentées par des modèles d'apprentissage automatique embarqués.
Accélération matérielle
Utilisez le décodage vidéo accéléré par GPU ou matériel pour des flux fluides et à faible latence avec une surcharge minimale du processeur.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des centaines de plugins communautaires prenant en charge les caméras, les serrures, les capteurs et les appareils domotiques.
Pourquoi exécuter Scrypted sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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