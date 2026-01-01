Déployer Airsonic Advanced en un clic.
Serveur de streaming multimédia auto-hébergé pour votre collection de musique personnelle, accessible depuis n'importe quel appareil.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Airsonic Advanced
Airsonic Advanced est le fork d'Airsonic activement maintenu et piloté par la communauté — lui-même un fork gratuit de Subsonic — axé sur le streaming stable de grandes bibliothèques musicales personnelles. Il transcode à la volée pour s'adapter à n'importe quel appareil ou bande passante, indexe les bibliothèques basées sur ID3 et les dossiers, et est livré avec un lecteur web épuré ainsi qu'une API REST compatible Subsonic prise en charge par des dizaines de clients mobiles et de bureau.
L'auto-hébergement d'Airsonic Advanced sur votre VPS garde votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos listes de lecture sur le matériel que vous contrôlez — sans limites par appareil, sans frais d'abonnement et sans suivi par les services de streaming.
Caractéristiques principales de Airsonic Advanced
Transcodage à la volée
Diffuse vers n'importe quel client avec le débit binaire adéquat, de sorte qu'une seule bibliothèque prenne en charge les ordinateurs de bureau, les téléphones et les connexions mobiles lentes sans ré-encoder les fichiers.
API compatible Subsonic
Fonctionne avec l'écosystème complet des clients Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, et plus encore — sur iOS, Android et les ordinateurs de bureau.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Les comptes par utilisateur avec des listes de lecture individuelles, des évaluations et le scrobbling last.fm permettent aux foyers de partager un seul serveur sans mélanger les historiques.
Abonnements aux podcasts
Abonnez-vous aux flux de podcasts directement dans Airsonic, avec des téléchargements automatiques d'épisodes parallèlement à votre bibliothèque musicale.
Radio Internet et juke-box
Diffusez des stations de radio Internet et utilisez le juke-box multi-joueurs pour diffuser l'audio vers plusieurs haut-parleurs simultanément.
Pourquoi exécuter Airsonic Advanced sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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