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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Airsonic Advanced

Airsonic Advanced est le fork d'Airsonic activement maintenu et piloté par la communauté — lui-même un fork gratuit de Subsonic — axé sur le streaming stable de grandes bibliothèques musicales personnelles. Il transcode à la volée pour s'adapter à n'importe quel appareil ou bande passante, indexe les bibliothèques basées sur ID3 et les dossiers, et est livré avec un lecteur web épuré ainsi qu'une API REST compatible Subsonic prise en charge par des dizaines de clients mobiles et de bureau.

L'auto-hébergement d'Airsonic Advanced sur votre VPS garde votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos listes de lecture sur le matériel que vous contrôlez — sans limites par appareil, sans frais d'abonnement et sans suivi par les services de streaming.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Airsonic Advanced

Transcodage à la volée

Diffuse vers n'importe quel client avec le débit binaire adéquat, de sorte qu'une seule bibliothèque prenne en charge les ordinateurs de bureau, les téléphones et les connexions mobiles lentes sans ré-encoder les fichiers.

API compatible Subsonic

Fonctionne avec l'écosystème complet des clients Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, et plus encore — sur iOS, Android et les ordinateurs de bureau.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Les comptes par utilisateur avec des listes de lecture individuelles, des évaluations et le scrobbling last.fm permettent aux foyers de partager un seul serveur sans mélanger les historiques.

Abonnements aux podcasts

Abonnez-vous aux flux de podcasts directement dans Airsonic, avec des téléchargements automatiques d'épisodes parallèlement à votre bibliothèque musicale.

Radio Internet et juke-box

Diffusez des stations de radio Internet et utilisez le juke-box multi-joueurs pour diffuser l'audio vers plusieurs haut-parleurs simultanément.

Pourquoi exécuter Airsonic Advanced sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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