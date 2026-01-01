Déployer Immich en installation en un clic.
Gestion de photos et de vidéos auto-hébergée à hautes performances avec organisation par IA et sauvegarde mobile.
Choisissez un forfait VPS pour Immich
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Immich
Immich est une alternative moderne et auto-hébergée à Google Photos et iCloud, conçue pour la vitesse et alimentée par l'apprentissage automatique. Elle offre la reconnaissance faciale, la détection d'objets, la recherche intelligente et la sauvegarde mobile automatique depuis les applications iOS et Android — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.
L'auto-hébergement d'Immich permet de garder vos souvenirs personnels et vos photos de famille entièrement éloignés des serveurs tiers. Vous conservez un contrôle total sur le stockage, les autorisations d'accès et le partage, sans frais d'abonnement et sans risque d'interruption de service. Ce déploiement inclut le serveur d'applications, le service d'apprentissage automatique, PostgreSQL avec extension vectorielle et Redis.
Caractéristiques principales de Immich
Recherche optimisée par l'IA
L'apprentissage automatique permet la reconnaissance faciale, la détection d'objets et la recherche en langage naturel dans l'ensemble de votre bibliothèque de photos.
Sauvegarde mobile automatique
Les applications iOS et Android sauvegardent automatiquement les photos et les vidéos en arrière-plan, maintenant votre bibliothèque toujours à jour.
Prise en charge du RAW et de la 4K
Prend en charge les formats photo RAW, les vidéos 4K et les photos Live avec une conservation complète des métadonnées pour les flux de travail professionnels.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de sa propre bibliothèque privée avec la possibilité de partager sélectivement des albums et des collections de partenaires.
Vues Carte et Chronologie
Parcourez les photos par date sur une chronologie ou par lieu sur une carte en utilisant les métadonnées GPS intégrées de votre appareil photo et de votre téléphone.
Pourquoi exécuter Immich sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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