Immich est une alternative moderne et auto-hébergée à Google Photos et iCloud, conçue pour la vitesse et alimentée par l'apprentissage automatique. Elle offre la reconnaissance faciale, la détection d'objets, la recherche intelligente et la sauvegarde mobile automatique depuis les applications iOS et Android — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.

L'auto-hébergement d'Immich permet de garder vos souvenirs personnels et vos photos de famille entièrement éloignés des serveurs tiers. Vous conservez un contrôle total sur le stockage, les autorisations d'accès et le partage, sans frais d'abonnement et sans risque d'interruption de service. Ce déploiement inclut le serveur d'applications, le service d'apprentissage automatique, PostgreSQL avec extension vectorielle et Redis.