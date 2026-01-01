Déployer Ampache en un clic.
Serveur de streaming de musique et de vidéo open-source qui transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming privé.
Choisissez un forfait VPS pour Ampache
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ampache
Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme vos collections personnelles de musique et de vidéos en un service privé, accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé en 2001 et continuellement maintenu sous licence AGPL, il offre la prise en charge multi-utilisateur, des playlists intelligentes, le transcodage à la volée et la compatibilité API Subsonic pour un large support client via les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.
Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose pas de frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de votre bibliothèque. L'auto-hébergement vous confère la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible, indépendamment des changements de licence de plateforme ou des arrêts de service.
Caractéristiques principales de Ampache
Transcodage à la volée
Convertir automatiquement les fichiers FLAC sans perte en débits adaptés aux mobiles en temps réel, afin que vous puissiez diffuser de l'audio de haute qualité sur les réseaux cellulaires sans stocker de copies compressées en double.
Playlists intelligentes
Créez des listes de lecture qui se remplissent automatiquement en fonction du genre, de la note, du nombre de lectures ou de critères personnalisés, recréant l'expérience de découverte des services de streaming avec votre propre bibliothèque.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes individuels pour les membres de la famille ou les collaborateurs, chacun avec un historique d'écoute, des listes de lecture et des niveaux d'autorisation distincts, sans dupliquer les fichiers multimédias.
Compatibilité de l'API Subsonic
Connectez n'importe quelle application mobile ou client de bureau compatible Subsonic à votre instance Ampache, vous donnant accès depuis pratiquement n'importe quel appareil sans être lié à une seule interface.
Podcasts et Radio
Diffusez des stations de radio internet et abonnez-vous à des podcasts parallèlement à votre bibliothèque musicale, faisant d'Ampache une destination unique pour tout le contenu audio.
Pourquoi exécuter Ampache sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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