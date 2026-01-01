Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme vos collections personnelles de musique et de vidéos en un service privé, accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé en 2001 et continuellement maintenu sous licence AGPL, il offre la prise en charge multi-utilisateur, des playlists intelligentes, le transcodage à la volée et la compatibilité API Subsonic pour un large support client via les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.

Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose pas de frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de votre bibliothèque. L'auto-hébergement vous confère la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible, indépendamment des changements de licence de plateforme ou des arrêts de service.