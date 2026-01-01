Déployer Screego en un clic.
Serveur de partage d'écran auto-hébergé avec un relais TURN intégré pour des connexions WebRTC fiables à travers n'importe quel pare-feu.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Screego
Screego est un serveur de partage d'écran open source qui permet aux équipes de collaborer à distance sans acheminer le contenu d'écran sensible via un SaaS tiers. Il utilise WebRTC pour le streaming à faible latence et intègre un serveur relais TURN afin que les connexions réussissent à travers les pare-feu d'entreprise restrictifs et le NAT symétrique — éliminant la raison la plus courante pour laquelle le partage d'écran échoue dans d'autres outils.
Le déploiement de Screego sur votre propre VPS vous offre un point d'accès permanent au partage d'écran sous votre contrôle total. Pas de limites de capacité de réunion, pas de coûts d'abonnement par hôte, et pas d'accès tiers au contenu partagé. Les participants rejoignent via n'importe quel navigateur moderne sans aucun plugin ni téléchargement requis.
Caractéristiques principales de Screego
Relais TURN intégré
Screego intègre un serveur TURN/STUN afin que les connexions WebRTC réussissent à travers les pare-feu d'entreprise et le NAT symétrique sans nécessiter de service de relais externe.
Connexion sans plugin
Les spectateurs rejoignent les salles via un lien partagé dans n'importe quel navigateur moderne — aucune extension, téléchargement de client ou inscription de compte n'est requis.
Plusieurs salles simultanées
Exécutez simultanément un nombre illimité de sessions de partage d'écran indépendantes, chacune avec son propre lien d'invitation et son flux isolé.
Capacité illimitée
Hébergez des sessions illimitées avec un nombre illimité de participants — la capacité est déterminée par les ressources de votre VPS, et non par un niveau tarifaire.
Métriques Prometheus
Exposer un point de terminaison /metrics pour le scraping Prometheus afin de suivre les salles actives, les connexions TURN et la bande passante de relais au fil du temps.
Pourquoi exécuter Screego sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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