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Serveur de partage d'écran auto-hébergé avec un relais TURN intégré pour des connexions WebRTC fiables à travers n'importe quel pare-feu.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Screego

Screego est un serveur de partage d'écran open source qui permet aux équipes de collaborer à distance sans acheminer le contenu d'écran sensible via un SaaS tiers. Il utilise WebRTC pour le streaming à faible latence et intègre un serveur relais TURN afin que les connexions réussissent à travers les pare-feu d'entreprise restrictifs et le NAT symétrique — éliminant la raison la plus courante pour laquelle le partage d'écran échoue dans d'autres outils.

Le déploiement de Screego sur votre propre VPS vous offre un point d'accès permanent au partage d'écran sous votre contrôle total. Pas de limites de capacité de réunion, pas de coûts d'abonnement par hôte, et pas d'accès tiers au contenu partagé. Les participants rejoignent via n'importe quel navigateur moderne sans aucun plugin ni téléchargement requis.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Screego

Relais TURN intégré

Screego intègre un serveur TURN/STUN afin que les connexions WebRTC réussissent à travers les pare-feu d'entreprise et le NAT symétrique sans nécessiter de service de relais externe.

Connexion sans plugin

Les spectateurs rejoignent les salles via un lien partagé dans n'importe quel navigateur moderne — aucune extension, téléchargement de client ou inscription de compte n'est requis.

Plusieurs salles simultanées

Exécutez simultanément un nombre illimité de sessions de partage d'écran indépendantes, chacune avec son propre lien d'invitation et son flux isolé.

Capacité illimitée

Hébergez des sessions illimitées avec un nombre illimité de participants — la capacité est déterminée par les ressources de votre VPS, et non par un niveau tarifaire.

Métriques Prometheus

Exposer un point de terminaison /metrics pour le scraping Prometheus afin de suivre les salles actives, les connexions TURN et la bande passante de relais au fil du temps.

Pourquoi exécuter Screego sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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