Screego est un serveur de partage d'écran open source qui permet aux équipes de collaborer à distance sans acheminer le contenu d'écran sensible via un SaaS tiers. Il utilise WebRTC pour le streaming à faible latence et intègre un serveur relais TURN afin que les connexions réussissent à travers les pare-feu d'entreprise restrictifs et le NAT symétrique — éliminant la raison la plus courante pour laquelle le partage d'écran échoue dans d'autres outils.

Le déploiement de Screego sur votre propre VPS vous offre un point d'accès permanent au partage d'écran sous votre contrôle total. Pas de limites de capacité de réunion, pas de coûts d'abonnement par hôte, et pas d'accès tiers au contenu partagé. Les participants rejoignent via n'importe quel navigateur moderne sans aucun plugin ni téléchargement requis.