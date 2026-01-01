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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Rundeck

Rundeck est le moteur d'automatisation de runbook open source maintenu par PagerDuty. Il transforme les scripts opérationnels, les commandes ad hoc et les procédures complexes en plusieurs étapes en des tâches versionnées que n'importe quel membre de l'équipe peut exécuter en toute sécurité à partir d'une interface utilisateur web, d'une API ou d'une intégration de chat — sans distribuer de clés SSH ni d'identifiants de production.

L'auto-hébergement de Rundeck sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des définitions de tâches, de l'historique d'exécution et des inventaires de nœuds. Les ingénieurs des opérations, du support et d'astreinte disposent d'un lieu unique et audité pour déclencher des déploiements, redémarrer des services, faire pivoter des clés et résoudre des incidents — transformant les connaissances tribales en une automatisation réutilisable et à portée de permission.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Rundeck

Tâches en libre-service

Encapsulez les scripts et les commandes shell sous forme de tâches paramétrées afin que les non-ingénieurs puissent exécuter en toute sécurité des tâches opérationnelles courantes à partir d'une interface utilisateur web.

Accès basé sur les rôles

Les politiques ACL granulaires contrôlent qui peut lire, exécuter, modifier ou supprimer chaque tâche, projet et nœud — parfait pour déléguer un accès sécurisé.

Orchestration de flux de travail

Enchaînez des étapes sur des centaines de nœuds distants avec une logique conditionnelle, des gestionnaires d'erreurs et une exécution parallèle à partir d'un seul flux de travail.

Historique d'audit et d'exécution

Chaque exécution de tâche est enregistrée avec la sortie complète, les paramètres et l'utilisateur qui l'a déclenchée, vous offrant une piste d'audit opérationnel complète.

API et webhooks

Déclenchez des tâches depuis des pipelines CI/CD, des alertes de surveillance ou des chatops avec une API REST complète, des récepteurs de webhook et un client CLI.

Écosystème de plugins

Étendez Rundeck avec des plugins intégrés et communautaires pour AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, et des dizaines d'autres intégrations.

Pourquoi exécuter Rundeck sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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