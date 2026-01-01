Déployer Rundeck en une installation en un clic.
Automatisation de runbooks open source qui transforme les scripts et les workflows en opérations en libre-service pour n'importe quelle équipe.
Choisissez un forfait VPS pour Rundeck
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rundeck
Rundeck est le moteur d'automatisation de runbook open source maintenu par PagerDuty. Il transforme les scripts opérationnels, les commandes ad hoc et les procédures complexes en plusieurs étapes en des tâches versionnées que n'importe quel membre de l'équipe peut exécuter en toute sécurité à partir d'une interface utilisateur web, d'une API ou d'une intégration de chat — sans distribuer de clés SSH ni d'identifiants de production.
L'auto-hébergement de Rundeck sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des définitions de tâches, de l'historique d'exécution et des inventaires de nœuds. Les ingénieurs des opérations, du support et d'astreinte disposent d'un lieu unique et audité pour déclencher des déploiements, redémarrer des services, faire pivoter des clés et résoudre des incidents — transformant les connaissances tribales en une automatisation réutilisable et à portée de permission.
Caractéristiques principales de Rundeck
Tâches en libre-service
Encapsulez les scripts et les commandes shell sous forme de tâches paramétrées afin que les non-ingénieurs puissent exécuter en toute sécurité des tâches opérationnelles courantes à partir d'une interface utilisateur web.
Accès basé sur les rôles
Les politiques ACL granulaires contrôlent qui peut lire, exécuter, modifier ou supprimer chaque tâche, projet et nœud — parfait pour déléguer un accès sécurisé.
Orchestration de flux de travail
Enchaînez des étapes sur des centaines de nœuds distants avec une logique conditionnelle, des gestionnaires d'erreurs et une exécution parallèle à partir d'un seul flux de travail.
Historique d'audit et d'exécution
Chaque exécution de tâche est enregistrée avec la sortie complète, les paramètres et l'utilisateur qui l'a déclenchée, vous offrant une piste d'audit opérationnel complète.
API et webhooks
Déclenchez des tâches depuis des pipelines CI/CD, des alertes de surveillance ou des chatops avec une API REST complète, des récepteurs de webhook et un client CLI.
Écosystème de plugins
Étendez Rundeck avec des plugins intégrés et communautaires pour AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, et des dizaines d'autres intégrations.
Pourquoi exécuter Rundeck sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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