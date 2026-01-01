Roundcube est un client de messagerie web open source éprouvé, utilisé par les fournisseurs d'hébergement, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable, avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations en fil de discussion, contacts et un système de plugins.

L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS maintient les sessions de messagerie web, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, loin des services de messagerie web tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.