Client webmail IMAP basé sur navigateur avec une interface de type bureau pour lire, écrire et organiser les e-mails.
Choisissez un forfait VPS pour Roundcube
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Roundcube
Roundcube est un client de messagerie web open source éprouvé, utilisé par les fournisseurs d'hébergement, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable, avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations en fil de discussion, contacts et un système de plugins.
L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS maintient les sessions de messagerie web, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, loin des services de messagerie web tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.
Caractéristiques principales de Roundcube
Client webmail IMAP
Se connecte à n'importe quel serveur IMAP et SMTP afin que vous puissiez utiliser Roundcube comme interface pour une boîte aux lettres existante sans migrer de comptes.
Habillage réactif élastique
L'interface Elastic par défaut s'adapte aux écrans d'ordinateur de bureau, de tablette et de téléphone, offrant une expérience intuitive sur tous les appareils.
Carnet d'adresses intégré
Gérez vos contacts personnels et partagés, vos groupes de contacts et vos annuaires LDAP, en même temps que vos messages, sans quitter la boîte de réception.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins pour les filtres managesieve, l'authentification à deux facteurs, les calendriers, le chiffrement, et plus encore.
Conversations thématiques
Regroupez les messages associés en fils de conversation avec une recherche en texte intégral et des filtres rapides pour gérer les boîtes de réception chargées.
Prise en charge multilingue
Livré avec des traductions dans plus de 70 langues et prend en charge les préférences de langue et de fuseau horaire par utilisateur, prêtes à l'emploi.
Pourquoi exécuter Roundcube sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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