Jusqu'à 69% de réduction pour Roundcube

Client webmail IMAP basé sur navigateur avec une interface de type bureau pour lire, écrire et organiser les e-mails.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Roundcube

Roundcube est un client de messagerie web open source éprouvé, utilisé par les fournisseurs d'hébergement, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable, avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations en fil de discussion, contacts et un système de plugins.

L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS maintient les sessions de messagerie web, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, loin des services de messagerie web tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Roundcube

Client webmail IMAP

Se connecte à n'importe quel serveur IMAP et SMTP afin que vous puissiez utiliser Roundcube comme interface pour une boîte aux lettres existante sans migrer de comptes.

Habillage réactif élastique

L'interface Elastic par défaut s'adapte aux écrans d'ordinateur de bureau, de tablette et de téléphone, offrant une expérience intuitive sur tous les appareils.

Carnet d'adresses intégré

Gérez vos contacts personnels et partagés, vos groupes de contacts et vos annuaires LDAP, en même temps que vos messages, sans quitter la boîte de réception.

Écosystème de plugins

Étendez les fonctionnalités avec des plugins pour les filtres managesieve, l'authentification à deux facteurs, les calendriers, le chiffrement, et plus encore.

Conversations thématiques

Regroupez les messages associés en fils de conversation avec une recherche en texte intégral et des filtres rapides pour gérer les boîtes de réception chargées.

Prise en charge multilingue

Livré avec des traductions dans plus de 70 langues et prend en charge les préférences de langue et de fuseau horaire par utilisateur, prêtes à l'emploi.

Pourquoi exécuter Roundcube sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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