Rocket.Chat est une plateforme de communication d'équipe entièrement open source, utilisée par plus de 12 millions d'utilisateurs et déployée dans des milliers d'organisations à travers le monde, y compris la NASA, l'US Navy et Deutsche Telekom. Elle offre des canaux, des messages directs, des vidéoconférences, le partage de fichiers, le partage d'écran et un vaste écosystème d'intégration — le tout sans dépendre d'une infrastructure tierce.

L'auto-hébergement de Rocket.Chat sur votre propre VPS offre à votre équipe un centre de communication privé sans frais par utilisateur et avec un contrôle total sur vos données. Ce déploiement utilise MongoDB avec un ensemble de répliques pour une intégrité élevée des données, garantissant que vos messages, fichiers et historique de conversation restent durables et accessibles. Le compte administrateur initial est créé automatiquement à l'aide des identifiants configurés lors du déploiement.