Déployez Rocket.Chat en un clic.
Plateforme de communication d'équipe open source avec messagerie en temps réel, appels vidéo et propriété complète des données.
Choisissez un forfait VPS pour Rocket.Chat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rocket.Chat
Rocket.Chat est une plateforme de communication d'équipe entièrement open source, utilisée par plus de 12 millions d'utilisateurs et déployée dans des milliers d'organisations à travers le monde, y compris la NASA, l'US Navy et Deutsche Telekom. Elle offre des canaux, des messages directs, des vidéoconférences, le partage de fichiers, le partage d'écran et un vaste écosystème d'intégration — le tout sans dépendre d'une infrastructure tierce.
L'auto-hébergement de Rocket.Chat sur votre propre VPS offre à votre équipe un centre de communication privé sans frais par utilisateur et avec un contrôle total sur vos données. Ce déploiement utilise MongoDB avec un ensemble de répliques pour une intégrité élevée des données, garantissant que vos messages, fichiers et historique de conversation restent durables et accessibles. Le compte administrateur initial est créé automatiquement à l'aide des identifiants configurés lors du déploiement.
Caractéristiques principales de Rocket.Chat
Messagerie en temps réel
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants avec des fils de discussion, des réactions, l'épinglage de messages et la recherche en texte intégral dans l'historique.
Appels vidéo et audio
Vidéoconférence intégrée avec partage d'écran via Jitsi, BigBlueButton ou WebRTC natif — aucun outil de réunion externe n'est requis.
Boîte de réception omnicanal
Gérez les conversations clients depuis LiveChat, e-mail, WhatsApp, Telegram et d'autres canaux dans une seule boîte de réception unifiée.
Sécurité d'entreprise
LDAP, SAML SSO, authentification à deux facteurs, chiffrement de bout en bout et contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles pour les environnements soumis à de fortes exigences de conformité.
Intégrations étendues
Connectez-vous à GitHub, Jira, GitLab et des centaines d'autres outils via des webhooks, des commandes slash et une place de marché d'applications intégrée.
Pourquoi exécuter Rocket.Chat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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