Déployer Remark42 en un clic.
Moteur de commentaires open-source axé sur la confidentialité pour les blogs et les sites web — une alternative légère et auto-hébergée à Disqus.
Choisissez un forfait VPS pour Remark42
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Remark42
Remark42 est un moteur de commentaires léger et open-source pour les blogs et les sites web, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus, Facebook Comments et d'autres plateformes de commentaires commerciales. Écrit en Go pour une faible empreinte mémoire et une haute concurrence, il s'intègre via un simple extrait JavaScript sur n'importe quel site web — HTML statique, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, ou tout autre framework — pour ajouter des discussions thématiques sans suivre les visiteurs ni afficher de publicités.
L'auto-hébergement de Remark42 sur votre VPS maintient chaque commentaire, vote et compte de lecteur au sein de votre infrastructure plutôt que d'être exploité par un SaaS tiers pour des données publicitaires. La pile compacte fonctionne dans un seul conteneur avec un stockage BoltDB intégré — aucune base de données ou cache séparé n'est requis.
Caractéristiques principales de Remark42
Intégration facile
Insérez un simple extrait de code JavaScript dans n'importe quel site web pour ajouter des commentaires en fil de discussion — fonctionne avec les sites statiques, les blogs et tout framework qui autorise le HTML personnalisé.
OAuth multi-fournisseur
Les visiteurs se connectent avec Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ou via l'authentification anonyme ou par lien e-mail.
La confidentialité avant tout
Pas de pixels de suivi, pas de cookies tiers, pas de profilage comportemental — Remark42 ne stocke que ce qui est nécessaire pour afficher les commentaires et les notifications.
Markdown et fils de discussion
Prise en charge complète de Markdown, y compris les blocs de code, les réponses imbriquées, le vote et la modification/suppression avec des fenêtres de temps configurables.
Outils de modération
Outils d'administration intégrés pour la modération en masse, le blocage d'IP, le filtrage des propos injurieux, la recherche de commentaires et les notifications par e-mail/Telegram sur les nouveaux commentaires.
Sauvegarde et exportation
Stockage BoltDB compact avec sauvegardes quotidiennes automatiques, importateur pour les commentaires Disqus et WordPress, et exportation JSON pour la migration.
Pourquoi exécuter Remark42 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés