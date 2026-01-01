Déploiement de Readeck en un clic.
Gestionnaire de lecture différée et de signets auto-hébergé qui enregistre indéfiniment le contenu lisible de n'importe quelle page web.
Choisissez un forfait VPS pour Readeck
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Readeck
Readeck est un gestionnaire de signets et une application de lecture différée légère et open-source qui capture le texte lisible, les images et les articles de n'importe quelle URL au moment où vous l'enregistrez. Chaque signet est stocké sous forme d'une archive ZIP unique et immuable, de sorte que vos articles enregistrés restent disponibles même lorsque la page originale change ou disparaît du web.
L'auto-hébergement de Readeck sur votre propre VPS vous permet de garder votre liste de lecture, vos surlignages et vos étiquettes entièrement sous votre contrôle, sans suivi par des tiers, sans frais par compte et sans risque de fermeture d'un service payant. Un seul binaire Go soutenu par SQLite signifie une très faible utilisation des ressources et une expérience fluide même sur de petits plans VPS.
Caractéristiques principales de Readeck
Archivage à long terme
Chaque signet est stocké sous forme d'archive ZIP immuable, de sorte que les articles sauvegardés restent lisibles même lorsque la page originale a disparu.
Exportation EPUB et OPDS
Exportez n'importe quel article ou collection au format EPUB et accédez à votre bibliothèque directement depuis les liseuses qui prennent en charge les catalogues OPDS.
Points forts et Étiquettes
Marquez les passages importants et organisez les signets avec des étiquettes, des favoris et des archives pour les retrouver rapidement plus tard.
Collections intelligentes
Enregistrez les requêtes de recherche sous forme de collections pour regrouper automatiquement les signets par étiquette, site ou tout autre filtre que vous définissez.
Recherche plein texte
Recherchez parmi les titres d'articles, le contenu et les étiquettes pour localiser instantanément n'importe quel passage de votre bibliothèque enregistrée.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages en un clic à l'aide des extensions officielles Firefox et Chrome, sans copier-coller.
Pourquoi exécuter Readeck sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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