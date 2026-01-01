Readeck est un gestionnaire de signets et une application de lecture différée légère et open-source qui capture le texte lisible, les images et les articles de n'importe quelle URL au moment où vous l'enregistrez. Chaque signet est stocké sous forme d'une archive ZIP unique et immuable, de sorte que vos articles enregistrés restent disponibles même lorsque la page originale change ou disparaît du web.

L'auto-hébergement de Readeck sur votre propre VPS vous permet de garder votre liste de lecture, vos surlignages et vos étiquettes entièrement sous votre contrôle, sans suivi par des tiers, sans frais par compte et sans risque de fermeture d'un service payant. Un seul binaire Go soutenu par SQLite signifie une très faible utilisation des ressources et une expérience fluide même sur de petits plans VPS.