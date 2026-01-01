Déployer QloApps en un clic.
Système open source de gestion et de réservation hôtelière avec un système de gestion d'établissement, un moteur de réservation et un site web d'hôtel.
Choisissez un forfait VPS pour QloApps
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec QloApps
QloApps est une plateforme de commerce hôtelier gratuite et open-source qui combine un système de gestion immobilière (PMS), un moteur de réservation directe et un site web hôtelier orienté client en une seule installation. Les hôteliers peuvent gérer l'inventaire des chambres, les tarifs, les taxes et les réservations depuis un seul tableau de bord tout en acceptant les réservations directement sur leur propre site sans payer de commission aux portails tiers.
L'auto-hébergement de QloApps sur votre propre VPS maintient les données des clients, les enregistrements de paiement et l'historique des réservations sous votre contrôle total, élimine les frais par réservation courants avec les services de réservation hébergés, et vous permet d'adapter le processus de réservation, le thème et le back-office au fonctionnement réel de votre établissement.
Caractéristiques principales de QloApps
Moteur de réservation directe
Acceptez les réservations directement sur le site web de votre hôtel avec disponibilité en temps réel, plans tarifaires et confirmations instantanées — sans commission pour les portails tiers.
Gestion immobilière
Gérez les chambres, les types de chambres, les plans tarifaires, la tarification saisonnière, les taxes et l'inventaire depuis un seul back-office conçu autour de flux de travail hôteliers réels.
Prise en charge multi-hôtels
Gérez plusieurs établissements à partir d'une seule installation, avec des chambres, des tarifs et des autorisations du personnel spécifiques à chaque hôtel, et des rapports consolidés pour l'ensemble du groupe.
Site web d'hôtel intégré
Déployez un site web d'hôtel destiné aux clients avec des listes de chambres, une galerie, des avis et des pages de contact, clé en main — sans CMS séparé à gérer.
Modules et extensions
Étendez les flux de réservation avec des passerelles de paiement, des gestionnaires de canaux et des modules marketing depuis la place de marché QloApps sans modifier le code source.
Multilingue et devises
Accueillez les clients internationaux grâce à une prise en charge native multilingue et multidevise, configurable par marché depuis le tableau de bord d'administration.
Pourquoi exécuter QloApps sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.