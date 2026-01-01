Déployer pycsw en un clic.
Serveur de catalogue certifié OGC qui publie et découvre les métadonnées géospatiales via des standards ouverts.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec pycsw
pycsw est un serveur open-source de service de catalogue OGC pour le Web (CSW) écrit en Python et utilisé par les infrastructures nationales de données spatiales, les institutions de recherche et les géoportails pour publier des métadonnées géospatiales. C'est une implémentation de référence OGC, entièrement conforme à CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH et SRU, permettant à d'autres catalogues et clients d'interopérer sans adaptateurs personnalisés.
L'auto-hébergement de pycsw sur votre VPS vous donne la pleine propriété de l'index de métadonnées qui soutient votre portail de données spatiales, sans dépendre d'un service de catalogue tiers. Le modèle est livré préconfiguré avec un dépôt SQLite pour des démarrages rapides et peut être reconfiguré pour des déploiements à grande échelle basés sur PostgreSQL ou PostGIS.
Caractéristiques principales de pycsw
Serveur certifié OGC
Exécutez une implémentation de référence OGC conforme à CSW 2.0.2, CSW 3.0 et OGC API - Records prête à l'emploi.
Plusieurs API de catalogue
Exposer le même référentiel de métadonnées via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH et SRU pour une large compatibilité client.
Support INSPIRE et ISO
Publier des enregistrements ISO 19115 / 19139 et activer le profil INSPIRE pour répondre aux exigences de la directive européenne sur les données spatiales.
Recherche fédérée
Configurez la recherche distribuée sur des catalogues CSW distants afin qu'une seule requête atteigne vos enregistrements et les pairs fédérés simultanément.
Dépôts flexibles
Commencez avec le magasin SQLite intégré et passez à PostgreSQL, PostGIS ou d'autres backends pris en charge à mesure que le volume de vos enregistrements augmente.
Écosystème Python
Étendez le comportement via les plugins pycsw et intégrez-vous à l'écosystème geopython plus large, y compris pygeoapi, OWSLib et GeoNode.
Pourquoi exécuter pycsw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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