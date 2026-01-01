Deploy Blender in one click installation.
Free and open-source 3D creation suite accessible from any browser via KasmVNC.
Choisissez un forfait VPS pour Blender
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Blender
Blender is the world's leading free and open-source 3D creation suite, covering the complete production pipeline — modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, and video editing — in a single application. This template runs Blender inside a KasmVNC container, making the full desktop workspace available from any modern browser without installing anything locally.
Self-hosting Blender on a VPS means your projects, addons, and preferences persist across sessions and are reachable from any device. You can scale VPS resources to match demanding renders and keep large project files on server storage rather than syncing them between machines.
Caractéristiques principales de Blender
Full 3D Pipeline
Covers modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, and compositing in one application, eliminating the need for multiple specialized tools.
Browser-Accessible Workspace
KasmVNC streams the Blender desktop to any browser, so you can work from a laptop, tablet, or underpowered machine using server-side compute.
Cycles and EEVEE Rendering
Choose between the physically accurate Cycles renderer or the real-time EEVEE engine depending on quality requirements and render time budgets.
Python Scripting API
Automate repetitive tasks, build custom tools, and drive batch render pipelines using Blender's comprehensive Python scripting interface.
Persistent Configuration
Addons, preferences, and project files are stored in a named volume so everything is exactly where you left it after container restarts or upgrades.
Pourquoi exécuter Blender sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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