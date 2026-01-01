CommaFeed est un lecteur RSS personnel rapide et léger, explicitement calqué sur l'interface utilisateur originale de Google Reader — avec une disposition à trois volets, des raccourcis clavier, un marquage instantané des flux, l'import/export OPML, et une priorité donnée à la vitesse plutôt qu'à l'encombrement fonctionnel. Il est écrit en Java/Quarkus, fonctionne comme un binaire autonome unique et stocke tout dans une base de données H2 embarquée, de sorte que l'ensemble du déploiement se compose d'un seul conteneur et d'un seul volume.

L'auto-hébergement de CommaFeed sur votre VPS conserve vos abonnements, votre état de lecture et vos articles favoris sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un lecteur de flux SaaS. Des applications natives Android et iOS se connectent directement à votre instance via l'API, l'OPML vous permet de migrer librement entre les lecteurs de flux, et le planificateur intégré actualise les flux en arrière-plan sans avoir recours à des travailleurs externes.