PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle offre tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle prête à l'emploi : la gestion du catalogue produits, le traitement des commandes, des passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe, et plus encore), la prise en charge multilingue et multidevise, et des outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.

Héberger PrestaShop sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données clients et des informations de paiement, d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et s'adapte à l'évolution de votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.