Déployer PrestaShop en un clic.
Plateforme e-commerce open source puissante utilisée par plus de 300 000 boutiques en ligne dans le monde, avec une gestion complète des produits, des paiements et une prise en charge multilingue.
Choisissez un forfait VPS pour PrestaShop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PrestaShop
PrestaShop est une plateforme e-commerce open source complète, utilisée par des marchands dans plus de 190 pays. Elle offre tout le nécessaire pour gérer une boutique en ligne professionnelle prête à l'emploi : la gestion du catalogue produits, le traitement des commandes, des passerelles de paiement intégrées (PayPal, Stripe, et plus encore), la prise en charge multilingue et multidevise, et des outils SEO intégrés — le tout géré depuis un tableau de bord d'administration intuitif.
Héberger PrestaShop sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données clients et des informations de paiement, d'optimiser PHP et MySQL pour des performances optimales, et s'adapte à l'évolution de votre entreprise sans frais par transaction ni tarification par utilisateur des plateformes e-commerce hébergées.
Caractéristiques principales de PrestaShop
Catalogue complet des produits
Gérez un nombre illimité de produits avec des variantes, des combinaisons, des attributs et des règles de tarification flexibles, y compris des remises en gros et des campagnes promotionnelles à durée limitée.
Paiements intégrés
Acceptez les paiements via PayPal, Stripe, virement bancaire et des dizaines de passerelles régionales via la place de marché des modules — aucun code de paiement personnalisé n'est requis.
Multilingue et Devise
Vendez à des clients du monde entier avec une prise en charge native de plusieurs langues, devises et règles fiscales dans une seule installation de boutique à partir d'un tableau de bord administrateur unique.
Outils de SEO et de marketing
Les URL personnalisables, les champs méta, la génération de sitemap, et les outils intégrés de bons de réduction et de programme de fidélité contribuent à générer du trafic et des achats répétés.
Thèmes & Modules
Une place de marché de milliers de thèmes et de modules vous permet d'étendre la conception et les fonctionnalités sans toucher au code, du chat en direct aux points de fidélité.
Pourquoi exécuter PrestaShop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.