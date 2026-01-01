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Générateur d'affiches automatisé pour Plex, Jellyfin et Emby qui récupère et superpose des illustrations de TMDB, Fanart et TVDB.

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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Posterizarr

Posterizarr est un outil d'automatisation open-source qui crée de magnifiques affiches, arrière-plans et cartes de titre sans texte pour votre bibliothèque Plex, Jellyfin ou Emby. Il extrait les illustrations de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex et IMDb, puis applique vos propres superpositions, polices et règles de texte afin que chaque film, émission et saison ait un aspect cohérent dans toute la bibliothèque.

L'auto-hébergement de Posterizarr sur un VPS lui confère la disponibilité constante et la bande passante dédiée nécessaires pour la génération massive et automatisée d'illustrations sur des milliers d'éléments. L'interface utilisateur web incluse vous permet de gérer les paramètres, de surveiller la progression et de déclencher des exécutions depuis le navigateur, tandis que les intégrations avec Tautulli, Sonarr et Radarr garantissent que les nouvelles sorties sont impeccables dès qu'elles arrivent dans votre bibliothèque.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Posterizarr

UI web complète

Gérer les paramètres, surveiller l'activité et déclencher des exécutions de posters depuis une interface de navigateur moderne au lieu de modifier manuellement des fichiers JSON.

Plex, Jellyfin, Emby

Génère des illustrations pour les trois principaux serveurs multimédias et écrit les ressources dans une structure de dossiers compatible Kometa pour la portabilité.

Œuvre d'art multi-sources

Récupère les images de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex et IMDb afin que chaque titre trouve des illustrations source haute résolution et sans texte.

Superpositions et texte personnalisés

Appliquez vos propres polices, couleurs, dégradés et règles de texte pour créer un style d'affiche unifié pour les films, les émissions et les saisons.

Intégration de la pile Arr

Le déclencheur s'exécute automatiquement depuis Tautulli, Sonarr et Radarr afin que les nouvelles sorties obtiennent des affiches correspondantes dès qu'elles sont ajoutées.

Sauvegarde et actifs manuels

Des volumes dédiés aux sauvegardes d'actifs et aux illustrations sélectionnées manuellement protègent les affiches personnalisées lors des reconstructions et des mises à jour.

Pourquoi exécuter Posterizarr sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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