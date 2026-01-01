Déployer Polaris en un clic.
Serveur de streaming musical léger propulsé par Rust qui met votre collection personnelle sur tous les appareils que vous possédez.
Choisissez un forfait VPS pour Polaris
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Polaris
Polaris est un serveur de streaming musical open-source écrit en Rust, conçu pour rendre une bibliothèque musicale personnelle accessible depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile avec un matériel minimal. Le cœur Rust maintient l'utilisation de la mémoire et la charge CPU suffisamment basses pour fonctionner confortablement sur des plans VPS d'entrée de gamme tout en indexant confortablement des bibliothèques contenant des dizaines de milliers de pistes dans les formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF.
L'auto-hébergement de Polaris garde chaque album, rip et téléchargement Bandcamp sous votre contrôle, sans frais mensuels, sans rotation de catalogue et sans données d'écoute vendues à des tiers. La première personne à ouvrir l'interface utilisateur web complète un court assistant de configuration qui associe le chemin de la bibliothèque à un compte administrateur, de sorte que les identifiants initiaux n'apparaissent jamais dans les journaux ou dans le modèle de déploiement.
Caractéristiques principales de Polaris
Performances de Rust
L'implémentation native de Rust maintient une faible utilisation de la mémoire et du CPU, de sorte qu'une grande bibliothèque est diffusée en toute fluidité même sur les plus petits plans VPS.
Prise en charge du format sans perte
Diffuse les formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF en qualité originale, sans ré-encodage forcé de vos masters.
Assistant de configuration initiale
Un flux d'accueil guidé associe votre dossier de musique à un compte administrateur au premier chargement, sans identifiants par défaut codés en dur dans l'image.
Playlists multi-utilisateurs
Chaque membre du foyer dispose de son propre compte, de ses propres listes de lecture et de son historique d'écoute sans que les bibliothèques ne se mélangent sur un serveur partagé.
API compatible Subsonic
Expose une API compatible Subsonic afin que des dizaines de clients iOS, Android et de bureau de la communauté puissent se connecter sans application propriétaire.
Administration basée sur navigateur
L'ensemble de la configuration — utilisateurs, points de montage, DDNS, règles d'illustration d'album — est modifiable depuis l'interface web sans avoir à se connecter au conteneur.
Pourquoi exécuter Polaris sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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