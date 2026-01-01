Pinry est un tableau d'images open-source et auto-hébergé qui vous permet de collecter, d'étiqueter et de parcourir des images, des vidéos et des pages web dans une mise en page en mosaïque visuellement attrayante — similaire à Pinterest, mais entièrement sous votre contrôle. Il combine un back-end Django REST Framework avec un front-end Vue.js et est livré sous forme de conteneur Docker unique soutenu par SQLite pour une configuration sans dépendance.

L'auto-hébergement de Pinry signifie que votre collection personnelle reste privée sur votre propre VPS, sans flux algorithmiques, sans publicités et sans compte requis pour la navigation si vous activez l'accès public. La prise en charge multi-utilisateurs, les tableaux publics et privés, la compatibilité avec les extensions de navigateur et une API REST complète le rendent adapté aux collections personnelles et aux petites équipes collaboratives.