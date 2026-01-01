Déployer Pinry en une installation en un clic.
Tableau d'images auto-hébergé de style Pinterest pour sauvegarder, étiqueter et organiser des images et des vidéos.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pinry
Pinry est un tableau d'images open-source et auto-hébergé qui vous permet de collecter, d'étiqueter et de parcourir des images, des vidéos et des pages web dans une mise en page en mosaïque visuellement attrayante — similaire à Pinterest, mais entièrement sous votre contrôle. Il combine un back-end Django REST Framework avec un front-end Vue.js et est livré sous forme de conteneur Docker unique soutenu par SQLite pour une configuration sans dépendance.
L'auto-hébergement de Pinry signifie que votre collection personnelle reste privée sur votre propre VPS, sans flux algorithmiques, sans publicités et sans compte requis pour la navigation si vous activez l'accès public. La prise en charge multi-utilisateurs, les tableaux publics et privés, la compatibilité avec les extensions de navigateur et une API REST complète le rendent adapté aux collections personnelles et aux petites équipes collaboratives.
Caractéristiques principales de Pinry
Découverte basée sur les balises
Attribuez plusieurs étiquettes à chaque épingle et filtrez instantanément toute votre collection par étiquette — aucun dossier imbriqué n'est requis.
Tableaux multi-utilisateurs
Créez des tableaux séparés par utilisateur et contrôlez la visibilité avec des paramètres d'accès publics ou privés pour chaque tableau.
Soutien pour les extensions de navigateur
Enregistrez des images directement depuis n'importe quelle page web sur votre tableau Pinry à l'aide de l'extension de navigateur officielle.
API REST
Automatisez la création d'épingles et gérez les collections par programmation via l'API Django REST Framework intégrée.
Image Docker multi-architecture
L'image officielle prend en charge AMD64, ARMv7 et ARMv8 — elle fonctionne aussi bien sur les serveurs VPS standard que sur les cartes basées sur ARM.
Pourquoi exécuter Pinry sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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