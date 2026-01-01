Déployer PinePods en un clic.
Gestionnaire de podcasts multi-utilisateurs auto-hébergé avec synchronisation multi-appareils, recherche PodcastIndex et applications mobiles natives.
Choisissez un forfait VPS pour PinePods
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PinePods
PinePods est un gestionnaire de podcasts open source conçu pour les foyers, les équipes et les auditeurs individuels qui souhaitent garder leur historique d'écoute hors des serveurs tiers. Il combine une interface web soignée avec des clients natifs Android, iOS et de bureau, afin que chaque appareil reste synchronisé sans dépendre des plateformes de podcasts commerciales.
Ce qui distingue PinePods est son modèle multi-utilisateur de première classe associé à la prise en charge intégrée de l'API gpodder et à l'intégration de PodcastIndex. Chaque membre bénéficie d'abonnements, d'une file d'attente et d'un historique de lecture indépendants tout en partageant un seul backend. L'auto-hébergement du serveur sur votre propre VPS garde votre liste d'abonnements, vos habitudes d'écoute et vos épisodes téléchargés entièrement privés et exempts de traqueurs publicitaires.
Caractéristiques principales de PinePods
Comptes multi-utilisateurs
Chaque membre dispose d'abonnements, de files d'attente et d'un historique d'écoute indépendants, soutenus par un serveur partagé — idéal pour les familles ou les foyers partagés.
Synchronisation multi-appareils
La position de lecture, la file d'attente et les abonnements se synchronisent en temps réel entre les clients web, Android, iOS et de bureau via l'API gpodder intégrée.
Recherche PodcastIndex
Découvrez de nouvelles émissions via le catalogue ouvert de PodcastIndex ou la recherche iTunes sans envoyer de requêtes à des annuaires financés par la publicité.
Téléchargements d'épisodes
Téléchargez les épisodes sur le serveur pour une écoute hors ligne, l'archivage et la protection contre la disparition des émissions des flux publics.
Chaînes YouTube
Abonnez-vous aux chaînes YouTube comme s'il s'agissait de podcasts, avec extraction audio, afin que vous puissiez écouter de la même manière que vous écoutez des émissions régulières.
Importation et sauvegarde OPML
Importez vos abonnements de podcast existants via OPML, planifiez des sauvegardes automatiques et exportez tout quand vous en avez besoin.
Pourquoi exécuter PinePods sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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