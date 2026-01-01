Déployer Peppermint en un clic.
Système de billetterie et de support technique open source pour la gestion des demandes clients, des problèmes informatiques internes et des flux de travail d'équipe.
Choisissez un forfait VPS pour Peppermint
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Peppermint
Peppermint est une solution open-source de billetterie et de service d'assistance conçue comme une alternative légère à Zendesk et Jira. Elle offre aux équipes de support, aux départements informatiques et aux petites entreprises une file d'attente claire pour enregistrer les demandes des clients, suivre les problèmes internes et collaborer sur les résolutions sans frais de licence par agent ni envoi de données de conversation sensibles à un fournisseur SaaS tiers.
L'auto-hébergement de Peppermint sur votre propre VPS vous permet de garder chaque ticket, dossier client et note interne sous votre contrôle. Le backend PostgreSQL inclus assure un stockage durable de l'historique des tickets, tandis qu'un carnet de notes personnel en markdown avec des listes de tâches offre à chaque agent un espace privé pour organiser son propre travail en parallèle de la file d'attente partagée.
Caractéristiques principales de Peppermint
Éditeur de tickets Markdown
Rédigez des tickets et des réponses dans un éditeur Markdown riche avec des pièces jointes afin que les conversations conservent le formatage, les blocs de code et les captures d'écran.
Carnets personnels
Chaque agent dispose d'un carnet privé basé sur Markdown avec des listes de tâches pour suivre le travail individuel parallèlement à la file d'attente de tickets partagée.
Journal de l'historique client
Chaque interaction avec un client est enregistrée dans son profil, donnant aux agents le contexte complet des demandes passées avant de répondre à une nouvelle.
Accès basé sur les rôles
Les autorisations de rôle granulaires permettent aux administrateurs de contrôler quels agents peuvent consulter, commenter ou résoudre des catégories de tickets spécifiques.
Intégration de l'API REST
Une API REST documentée vous permet de pousser des tickets depuis des outils de surveillance, de synchroniser des données avec des CRM, ou de créer des tableaux de bord personnalisés sur Peppermint.
Interface réactive
L'interface utilisateur est conçue pour les écrans, des mobiles jusqu'à la 4K, afin que les agents puissent trier les tickets depuis n'importe quel appareil sans compromettre l'ergonomie.
Pourquoi exécuter Peppermint sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés