Paymenter est une plateforme de facturation open source conçue spécifiquement pour les sociétés d'hébergement et les fournisseurs de services qui ont besoin d'une gestion professionnelle des abonnements sans frais par transaction ni coûts de licence propriétaires. Elle gère l'intégralité du cycle de vie client — de la fourniture de services à la génération de factures et au recouvrement des paiements — avec des intégrations natives pour Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk et DirectAdmin. Basé sur Laravel avec un tableau de bord d'administration épuré, Paymenter offre aux entreprises d'hébergement la flexibilité de personnaliser chaque aspect de leur expérience de facturation.

L'auto-hébergement de Paymenter sur votre VPS signifie aucune majoration de transaction, aucune limite de clients et un contrôle total sur la plateforme. MariaDB et Redis fonctionnent localement pour des expériences de paiement rapides et des opérations d'administration réactives, tandis que la licence MIT vous permet de modifier et d'étendre la plateforme pour qu'elle corresponde exactement à votre modèle commercial.