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Plateforme de gestion de facturation et d'abonnements open-source conçue pour les sociétés d'hébergement, avec des intégrations Stripe, PayPal et de provisionnement automatique.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Paymenter

Paymenter est une plateforme de facturation open source conçue spécifiquement pour les sociétés d'hébergement et les fournisseurs de services qui ont besoin d'une gestion professionnelle des abonnements sans frais par transaction ni coûts de licence propriétaires. Elle gère l'intégralité du cycle de vie client — de la fourniture de services à la génération de factures et au recouvrement des paiements — avec des intégrations natives pour Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk et DirectAdmin. Basé sur Laravel avec un tableau de bord d'administration épuré, Paymenter offre aux entreprises d'hébergement la flexibilité de personnaliser chaque aspect de leur expérience de facturation.

L'auto-hébergement de Paymenter sur votre VPS signifie aucune majoration de transaction, aucune limite de clients et un contrôle total sur la plateforme. MariaDB et Redis fonctionnent localement pour des expériences de paiement rapides et des opérations d'administration réactives, tandis que la licence MIT vous permet de modifier et d'étendre la plateforme pour qu'elle corresponde exactement à votre modèle commercial.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Paymenter

Gestion des abonnements

Gérez la facturation récurrente avec des cycles flexibles, des rappels de renouvellement automatiques et la proratisation afin que les clients soient toujours facturés avec précision pour les services qu'ils utilisent.

Provisionnement automatique

Les nouvelles commandes de service provisionnent automatiquement les ressources via les intégrations Pterodactyl, cPanel, Plesk ou DirectAdmin, éliminant la configuration manuelle entre le paiement et la livraison.

Passerelles de paiement multiples

Acceptez les paiements via Stripe, PayPal et Mollie prêts à l'emploi, offrant aux clients les options de paiement qu'ils préfèrent sans travail d'intégration personnalisé.

Portail libre-service client

Les clients gèrent leurs propres services, factures et détails de compte via un portail de marque, réduisant ainsi le volume de tickets d'assistance pour les questions de facturation courantes.

Système de plugins extensible

Ajoutez des intégrations personnalisées, des passerelles de paiement et des modules de provisionnement via l'architecture de plugins sans modifier le code source de la plateforme.

Pourquoi exécuter Paymenter sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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