Déployer OSRM en une installation en un clic.
Moteur de routage OpenStreetMap haute performance avec une interface utilisateur d'itinéraires intégrée pour la navigation en voiture, à vélo et à pied.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) est un moteur de routage haute performance pour les chemins les plus courts dans les réseaux routiers construits à partir des données OpenStreetMap. Il alimente les directions virage par virage, les isochrones, les matrices de distance, la correspondance cartographique et l'optimisation de trajets via une API HTTP claire, et est utilisé en production par openstreetmap.org et de nombreux produits de cartographie commerciaux.
Ce modèle inclut le backend de routage officiel ainsi que le frontend de directions officiel, vous obtenez donc une interface utilisateur cartographique fonctionnelle prête à l'emploi. L'auto-hébergement d'OSRM sur votre propre VPS supprime les quotas par requête et les niveaux de tarification, maintient la confidentialité des requêtes de localisation et vous permet d'échanger n'importe quelle région OpenStreetMap dont vous avez besoin sans partager de télémétrie avec un tiers.
Caractéristiques principales de OSRM
Interface utilisateur intégrée pour les indications
Le frontend officiel d'OSRM est livré préconfiguré avec votre backend, vous offrant une carte de routage interactive sans écrire de code.
Routage en moins d'une milliseconde
Le moteur Dijkstra multi-niveaux renvoie des itinéraires à l'échelle continentale en millisecondes, même sur du matériel VPS modeste.
API de routage complète
Les points de terminaison pour l'itinéraire, la table, la correspondance, le trajet, la tuile et le plus proche vous permettent de construire des itinéraires, des matrices d'ETA, le recalage cartographique GPS et des solveurs TSP par-dessus.
Régions OSM personnalisées
Dirigez le conteneur d'initialisation fourni vers n'importe quel extrait Geofabrik afin de fournir le routage pour un ensemble de données de votre choix, à l'échelle d'un pays, d'un continent ou de la planète.
Plusieurs profils de voyage
Basculez le profil Lua inclus entre voiture, vélo et à pied pour adapter l'itinéraire au cas d'utilisation que vous déployez.
Pas de quotas ni de clés API
Exécutez des requêtes illimitées sur votre propre instance, sans limites de débit, de mauvaises surprises de facturation ou de partage de données avec des tiers.
Pourquoi exécuter OSRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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