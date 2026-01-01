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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenRemote

OpenRemote est une plateforme IoT 100% open source qui vous permet d'ingérer des données de n'importe quel appareil, de modéliser des actifs du monde réel, d'automatiser des comportements avec des règles et de livrer des interfaces utilisateur personnalisées — le tout à partir d'une seule pile auto-hébergée. Il prend en charge des protocoles tels que MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus et Zigbee prêts à l'emploi, ainsi qu'une API de gestionnaire pour les intégrations personnalisées.

L'auto-hébergement d'OpenRemote sur votre VPS maintient la télémétrie, la logique d'automatisation et les données des utilisateurs finaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans verrouillage propriétaire. Ce modèle regroupe le gestionnaire, l'identité Keycloak, PostgreSQL et une périphérie HAProxy avec des certificats Let's Encrypt automatiques afin que la pile soit prête à recevoir des appareils via HTTPS et MQTT/TLS dès son démarrage.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenRemote

Agents multi-protocoles

Connectez des appareils via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee et plus encore sans écrire de code de protocole pour chaque intégration.

Modèle d'actifs et d'attributs

Modélisez des éléments du monde réel — bâtiments, véhicules, compteurs d'énergie — en tant qu'actifs typés avec des attributs, des métadonnées et des points de données historiques.

Règles Si-alors et de flux

Automatisez le comportement à l'aide d'un éditeur visuel si-alors, de règles basées sur des flux, ou de JavaScript et Groovy pour les scénarios avancés.

Domaines multi-locataires

Isolez les clients ou les sites dans des royaumes distincts basés sur Keycloak, avec des utilisateurs, des actifs et des tableaux de bord par royaume.

Tableaux de bord d'aperçus

Créez des tableaux de bord personnalisés à partir de données d'attributs en direct et historiques sans exporter vers un outil d'analyse distinct.

APIs MQTT et HTTP

Exposer un broker MQTT intégré sur le port 8883 ainsi que des API REST et WebSocket afin que les systèmes externes puissent lire et écrire l'état des actifs.

Pourquoi exécuter OpenRemote sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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