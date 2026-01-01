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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenEMR

OpenEMR est le système de dossiers médicaux électroniques (DME) et de gestion de cabinet médical open source le plus largement adopté au monde. Conçu pour les petites cliniques comme pour les grandes organisations de soins de santé, il offre une suite complète d'outils pour l'enregistrement des patients, la documentation clinique, la planification, la facturation et les rapports — le tout au sein d'une seule plateforme auto-hébergée.

L'auto-hébergement d'OpenEMR sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données sensibles des patients, garantissant la conformité avec les réglementations en matière de confidentialité et conservant les dossiers médicaux sur une infrastructure que vous possédez. Sans frais de licence par utilisateur et avec une communauté mondiale active, OpenEMR est une alternative éprouvée aux systèmes DME propriétaires coûteux.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenEMR

Gestion des dossiers patients

Stocker et récupérer les dossiers patients complets, y compris les données démographiques, les antécédents médicaux, les résultats de laboratoire, les ordonnances et les notes cliniques, dans un dossier structuré.

Prise de rendez-vous

Gérez les agendas des professionnels, les rendez-vous des patients et les visites récurrentes avec un planificateur multi-ressources qui gère plusieurs praticiens et sites.

Facturation et codage

Générer des demandes de remboursement d'assurance avec prise en charge du codage CIM-10 et CPT, suivre les paiements et gérer les remises pour réduire les frais administratifs de facturation.

Aide à la décision clinique

Faire remonter les alertes d'interactions médicamenteuses, les alertes d'allergies et les rappels de soins préventifs au point de service pour soutenir des décisions cliniques plus sûres.

Prescription électronique et laboratoires

Envoyez les ordonnances électroniquement aux pharmacies et recevez les résultats de laboratoire structurés directement dans les dossiers des patients sans saisie manuelle.

Pourquoi exécuter OpenEMR sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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