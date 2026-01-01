Déployer OpenEMR en un clic.
Système open source de dossiers de santé électroniques et de gestion de cabinet médical utilisé par les cliniques et les professionnels de la santé du monde entier.
Choisissez un forfait VPS pour OpenEMR
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenEMR
OpenEMR est le système de dossiers médicaux électroniques (DME) et de gestion de cabinet médical open source le plus largement adopté au monde. Conçu pour les petites cliniques comme pour les grandes organisations de soins de santé, il offre une suite complète d'outils pour l'enregistrement des patients, la documentation clinique, la planification, la facturation et les rapports — le tout au sein d'une seule plateforme auto-hébergée.
L'auto-hébergement d'OpenEMR sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données sensibles des patients, garantissant la conformité avec les réglementations en matière de confidentialité et conservant les dossiers médicaux sur une infrastructure que vous possédez. Sans frais de licence par utilisateur et avec une communauté mondiale active, OpenEMR est une alternative éprouvée aux systèmes DME propriétaires coûteux.
Caractéristiques principales de OpenEMR
Gestion des dossiers patients
Stocker et récupérer les dossiers patients complets, y compris les données démographiques, les antécédents médicaux, les résultats de laboratoire, les ordonnances et les notes cliniques, dans un dossier structuré.
Prise de rendez-vous
Gérez les agendas des professionnels, les rendez-vous des patients et les visites récurrentes avec un planificateur multi-ressources qui gère plusieurs praticiens et sites.
Facturation et codage
Générer des demandes de remboursement d'assurance avec prise en charge du codage CIM-10 et CPT, suivre les paiements et gérer les remises pour réduire les frais administratifs de facturation.
Aide à la décision clinique
Faire remonter les alertes d'interactions médicamenteuses, les alertes d'allergies et les rappels de soins préventifs au point de service pour soutenir des décisions cliniques plus sûres.
Prescription électronique et laboratoires
Envoyez les ordonnances électroniquement aux pharmacies et recevez les résultats de laboratoire structurés directement dans les dossiers des patients sans saisie manuelle.
Pourquoi exécuter OpenEMR sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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