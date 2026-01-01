Déployer OpenBudgeteer en un clic.
Application de budgétisation par catégories open-source pour prendre le contrôle de vos finances personnelles avec une approche structurée et basée sur les catégories.
Choisissez un forfait VPS pour OpenBudgeteer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenBudgeteer
OpenBudgeteer est une application de gestion de finances personnelles auto-hébergée, basée sur le principe du budget par enveloppes — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous affectez chaque euro de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, vous offrant un plan clair et intentionnel pour votre argent plutôt que de réagir aux dépenses au fur et à mesure qu'elles arrivent.
Développé avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure afin que vos données financières ne soient jamais hébergées sur un cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant sur la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, à la recherche d'une alternative gratuite et performante aux logiciels de budget commerciaux.
Caractéristiques principales de OpenBudgeteer
Budgétisation par catégories
Attribuez chaque dollar de revenu à des catégories de dépenses prédéfinies au début de chaque mois, en gardant vos finances organisées et sur la bonne voie.
Propriété complète des données
Vos données financières sont stockées exclusivement sur votre propre VPS — pas de cloud tiers, pas de frais d'abonnement, et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Authentification facultative
Protégez votre budget grâce à l'authentification intégrée par nom d'utilisateur et mot de passe, en gardant les informations financières sensibles accessibles uniquement à vous.
Persistance PostgreSQL
Stocke toutes les transactions et les données budgétaires dans une base de données PostgreSQL dédiée pour une persistance fiable et résistante aux pannes et une sauvegarde facile.
Interface utilisateur Blazor Server
L'interface web moderne et réactive propulsée par Blazor Server offre une expérience de budgétisation rapide et interactive directement dans le navigateur.
Pourquoi exécuter OpenBudgeteer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes