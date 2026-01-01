OpenBudgeteer est une application de gestion de finances personnelles auto-hébergée, basée sur le principe du budget par enveloppes — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous affectez chaque euro de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, vous offrant un plan clair et intentionnel pour votre argent plutôt que de réagir aux dépenses au fur et à mesure qu'elles arrivent.

Développé avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure afin que vos données financières ne soient jamais hébergées sur un cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant sur la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, à la recherche d'une alternative gratuite et performante aux logiciels de budget commerciaux.