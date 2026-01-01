Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière open source moderne, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle intègre une comptabilité générale en partie double complète avec prise en charge de plusieurs devises, des fiches clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des dépenses, le suivi des stocks, les écritures manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, suivi des créances et dettes par ancienneté, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.

L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.