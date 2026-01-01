Déployer Bigcapital en un clic.
Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec gestion multi-devises, reporting intelligent et un grand livre général complet à double entrée.
Choisissez un forfait VPS pour Bigcapital
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bigcapital
Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière open source moderne, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle intègre une comptabilité générale en partie double complète avec prise en charge de plusieurs devises, des fiches clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des dépenses, le suivi des stocks, les écritures manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, suivi des créances et dettes par ancienneté, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.
L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.
Caractéristiques principales de Bigcapital
Grand livre à partie double
Grand livre général complet à double entrée avec plan comptable, journaux manuels et historique des transactions auditable qui correspond directement aux flux de travail comptables standard.
Multi-devises
Prise en charge native de plusieurs devises avec des sources de taux de change configurables pour les factures, les notes de frais et les rapports pour les clients et fournisseurs internationaux.
Factures et notes de frais
Facturation client avec suivi des paiements, factures fournisseurs avec planification des paiements, transactions récurrentes et génération de PDF via l'intégration Gotenberg incluse.
Rapports intelligents
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, analyse de l'ancienneté des créances et des dettes, récapitulatifs de la taxe sur les ventes et rapports financiers personnalisables générés à partir du grand livre en temps réel.
Multi-locataire par conception
Chaque entreprise dispose de sa propre base de données isolée, de sorte qu'une seule instance peut gérer plusieurs entreprises avec une séparation stricte des données.
Pourquoi exécuter Bigcapital sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.