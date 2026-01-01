Budge est une application de budgétisation de finances personnelles qui aide les individus et les familles à suivre leurs dépenses, à surveiller leurs habitudes de consommation et à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une interface web accessible. Elle prend en charge plusieurs types de comptes, des catégories de dépenses personnalisées et la gestion des transactions récurrentes, offrant aux utilisateurs une vue complète de leur santé financière sans dépendre de services financiers basés sur le cloud.

L'auto-hébergement de Budge sur votre propre VPS garantit que les détails bancaires, l'historique des dépenses et les objectifs financiers restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais partagés avec des plateformes tierces ni utilisés pour le profilage publicitaire. Le stockage persistant préserve des années d'historique financier, accessible depuis n'importe quel appareil via une interface de navigateur réactive.