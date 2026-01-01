Déployer Budge en installation en un clic.
Application de finances personnelles auto-hébergée pour le suivi des dépenses privées, la budgétisation et la gestion des objectifs financiers.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Budge
Budge est une application de budgétisation de finances personnelles qui aide les individus et les familles à suivre leurs dépenses, à surveiller leurs habitudes de consommation et à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une interface web accessible. Elle prend en charge plusieurs types de comptes, des catégories de dépenses personnalisées et la gestion des transactions récurrentes, offrant aux utilisateurs une vue complète de leur santé financière sans dépendre de services financiers basés sur le cloud.
L'auto-hébergement de Budge sur votre propre VPS garantit que les détails bancaires, l'historique des dépenses et les objectifs financiers restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais partagés avec des plateformes tierces ni utilisés pour le profilage publicitaire. Le stockage persistant préserve des années d'historique financier, accessible depuis n'importe quel appareil via une interface de navigateur réactive.
Caractéristiques principales de Budge
Suivi des dépenses
Enregistrez et catégorisez les transactions à travers plusieurs types de comptes — comptes courants, épargne, cartes de crédit et espèces — pour maintenir des registres financiers précis.
Suivi budgétaire
Définissez des limites de dépenses par catégorie et suivez les progrès en temps réel afin de savoir immédiatement quand un budget risque d'être dépassé.
Rapports de dépenses visuels
Les graphiques et les tableaux de bord révèlent les habitudes de dépenses et la performance budgétaire en un coup d'œil, ce qui permet d'identifier facilement où va l'argent chaque mois.
Suivi des objectifs
Définissez des objectifs d'épargne ou de réduction de dettes et suivez les progrès au fil du temps, transformant des objectifs financiers abstraits en étapes mesurables.
Conception axée sur la confidentialité
Toutes les données financières sont stockées localement sur votre VPS sans partage externe, éloignant les informations sensibles des réseaux publicitaires et des courtiers en données.
Pourquoi exécuter Budge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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